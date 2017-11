eWallets wird Deutschlands beliebteste Zahlungsmethode und Marktprognosen für den eCommerce liegen bei 104 Mrd. EUR

Berlin (ots/PRNewswire) -Laut neuer Prognosen des führenden Zahlungsunternehmens Worldpaywerden eWallets bis 2021 Banküberweisungen als beliebtesteZahlungsmethode im eCommerce abgelöst haben.In seinem jährlichen Bericht zur globalen Zahlungsabwicklungstellt Worldpay dar, dass eWallets wie PayPal, Apple Pay oder AndroidPay Banküberweisungen langsam überrunden. Diese sind bislang diebeliebteste Art der Online-Bezahlung für Produkte und Services inDeutschland. In den kommenden fünf Jahren werden Banküberweisungenmit 23 Prozent und eWallets mit 23,9 Prozent Markteinteil die beidenbeliebtesten Zahlungsmethoden sein.Worldpay hat herausgefunden, dass Barbezahlung bei Lieferung inden nächsten fünf Jahren um nahezu 50 % wachsen und dann im eCommercebei einem Markteinteil von 15 % liegen wird, während sich die AnteileDebit-Karten nahezu verdoppeln. Im Gegenzug werden Kreditkarten inden nächsten fünf Jahren im eCommerce leicht an Boden verlieren undvon 14,1 auf 13,7 Prozent Marktanteil fallen.Insgesamt wird der deutsche eCommerce-Markt während der nächstenfünf Jahre um 11 Prozent jährlich wachsen und bis 2021 bei 104 Mrd.EUR liegen - gleichauf mit Frankreich und in Europa nur übertroffenvon Großbritannien.Rogier de Boer, Vizepräsident Business Development EMEA Worldpay,äußert sich folgendermaßen zu den Befunden: "In Deutschland wird inden nächsten fünf Jahren ein großes Wachstum im eCommerce erwartet -auch im Vergleich zu anderen europäischen Märkten. Bei 83 Mio.Konsumenten, von denen 90 Prozent Internetzugang haben, sei esüberraschend, dass Deutschland nicht schon jetzt der größteeCommerce-Markt Europas ist."Unsere Forschung zeigt, dass der deutsche Zahlungsmarkt sichdeutlich ausdifferenziert, wobei eWallets und Debit-Karten ihrenAnteil vergrößern werden", so De Boer weiter. "Der Wunsch deutscherKonsumenten nach Sicherheit und Komfort zeigt, wie wichtig es ist,zuverlässige, sichere und unkomplizierte Zahlungsmethoden anzubieten,damit diese einen größtmöglichen Anteil des starken und wachsendendeutschen eCommerce-Markts erobern können."Worldpay hat eine Liste mit Richtlinien für Händlerveröffentlicht, welche aus den globalen eCommerce- undmCommerce-Möglichkeiten Kapital schlagen möchten.1. Bestellung mit einem Klick: Es ist wahrscheinlicher, dassKonsumenten mehrfach bei einem Unternehmen kaufen, wenn diesesihre Angaben zwecks Bestellung mit einem Klick speichert. Händlersollten Bestellung mit einem Klick anbieten, um dieOnline-Bezahlung so reibungslos wie möglich zu gestalten -besonders über mobile Apps.2. Ziehen Sie die beliebtesten Zahlungsmethoden in jedemGeltungsbereich in Betracht und bevorzugen Sie diejenigen, die zuIhrem Geschäftsmodell passen - es gibt in Europa keinEinheitsmodell, Sie müssen also die besten Möglichkeiten für IhrUnternehmen kennen.3. Grenzüberschreitender Handel: Händler sollten gewährleisten, dasssie überall, wo sie als rechtliche Einheit auftreten, über lokaleAkquise-Kompetenzen verfügen und bei der Bezahlung eine großeBandbreite an Währungen anbieten. Zur Ermöglichung eines optimalenEinkaufserlebnisses sollte ein lokaler Kundensupport in derentsprechenden Zeitzone in Betracht gezogen werden.Über den Bericht zur globalen Zahlungsabwicklung 2017Dieser Bericht wurde auf Basis einer Mischung aus primären undsekundären Datenquellen erstellt. Primär bezieht sich auf unsereeigenen Umfragen und in Auftrag gegebenen Studien, während sichsekundär auf maßgebliche unabhängige Verkäuferdaten und weitereöffentlich verfügbare Daten bezieht. Dieser Bericht profitiert zudemvon Worldpays jahrzehntelanger Erfahrung in der Bereitstellungglobaler eCommerce-Lösungen. Die in diesem Bericht genanntenhochgerechneten eCommerce-Wachstumsraten basieren auf dem "E-CommerceAnalytics"-Datenbestand von GlobalData und beziehen sich auf dieeCommerce-Branche als Ganzes - nicht nur auf das Geschäft vonWorldpay. GlobalData hat diese Daten mithilfe von Kundenerhebungen,B2B-Erhebungen und Schreibtischstudien gesammelt. Die auf diesenDaten basierenden Prognosen sind nicht verbindlich.Über WorldpayWorldpay ist ein führendes Unternehmen für Zahlungsabwicklungenmit globaler Reichweite. Wir bieten ein breites Angebot antechnologiebasierten Zahlungsprodukten und -dienstleistungen für mehrals 400.000 Kunden, die gemeinsam mit uns wachsen und erfolgreicherwerden. In der immer komplexer werdenden Branche der Zahlungsdienstefühlen wir uns zu Hause, deshalb ermöglichen wir unseren Kunden dieweltweit umfangreichste Akzeptanz von Zahlungsmethoden. Dank unseresNetzwerks und unserer Technologie sind wir in der Lage, Zahlungen aus146 Länder und 126 Währungen umfassenden Regionen zu verarbeiten, dieinsgesamt 99 % des globalen BIP ausmachen. Mit unserer Hilfe könnenunsere Kunden 300 verschiedene Zahlungsmethoden akzeptieren.Weitere Informationen unter http://www.worldpay.com/globalPressekontakt:Global eCom: Emily LaheyPR Directoremily.lahey@worldpay.com+44(0)-203-664-5663Golin: Nitesh Khetaniworldpayecommteam@golin.com+44(0)-207-067-0128Original-Content von: WorldPay plc, übermittelt durch news aktuell