eTravel World meldet Ausstellerrekord

Berlin (ots) - Komplett ausgebucht, noch internationaler und nochgrößer: eTravel World erstmals in drei Hallen - Über 250 TravelTech-Aussteller werden erwartet - Schwerpunktthema Payment - NeuesSegment auf der ITB Berlin: Marktplatz für Technologien, Touren &Aktivitäten (TTA)Starke Nachfrage im Segment Travel Technology: Trotz rund 20Prozent mehr Ausstellungsfläche ist die eTravel World bereits jetztausgebucht und die Warteliste lang. Allein in den Travel TechnologyHallen 5.1, 8.1 und 10.1 mit Fokus auf Distributionssystemen,Reisebüro- und Reiseveranstalter-Software sowie Hotellerie werdenüber 170 Aussteller erwartet. Um dem rasant wachsenden Segment aufder ITB Berlin den nötigen Platz einzuräumen, findet die eTravelWorld erstmals in drei Hallen statt. Über 80 Aussteller aus zwanzigLändern präsentieren ihre Innovationen vom 6. bis 9. März 2019 in denbisherigen Hallen 6.1 und 7.1c sowie zusätzlich in Halle 7.1b. VonReservierungssystemen bis zu Smart Data-Spezialisten, vonZahlungslösungen bis zu Hotelanwendungen - sowohl etablierteUnternehmen als auch ambitionierte Start-ups stellen ihre neuestenProdukte und Ideen für die gesamte Tourismusbranche vor. Darüberhinaus zeigen Experten jüngste Entwicklungen in der Welt der Apps,mobiler Websites, sozialer Netzwerke und Blogs.Mit der rasant wachsenden Ausstellerzahl nimmt auch dieInternationalisierung zu. Insbesondere der Anteil an Start-ups hatsich vergrößert. Neben den wiederkehrenden Ausstellern aus Frankreichwie der Start-up-Plattform "Paris Welcome Lab" und Spanien mit demstaatlichen Außenhandelsinstitut (ICEX) sind erstmals Israel undIrland mit Start-up-Länder-Ständen in der eTravel World vertreten.Mit über einem Dutzend Neuausstellern, darunter BookingSuite,Travelor, Loopon, Ratehawk, Atomize und Gastromatic zeichnet sichauch im Hospitality Tech-Bereich ein starkes Wachstum ab. Ebensosteigt die Anzahl der Technologie-Anbieter von Zahlungssystemen und-lösungen. Neben den großen Playern Wirecard und Concardis sind neuenamhafte, marktbestimmende Unternehmen wie Paypal, Six PaymentSolutions und eCommpay dabei."Die Dynamik des Marktes spiegelt sich deutlich am wachsendenInteresse neuer Aussteller wider. Darüber hinaus bringen angestammteGrößen der Web- und Reisetechnologien mit ihren anhaltendenEntwicklungen immer neue Lösungen auf die ITB Berlin. Zugleich öffnensich Nischen und neue Potenziale für eine große Zahl von Start-ups",kommentiert David Ruetz, Head of ITB Berlin.Neue Impulse von Experten im eTravel Lab und auf der eTravel StageEiner der maßgeblichen Erfolgsfaktoren der eTravel World sind dieinnovativen Sessions auf der eTravel Stage in Halle 6.1 und Workshopsim eTravel Lab, jetzt in Halle 7.1b. Frisches Wissen zumSchlüsselmarkt Travel Technology vermitteln Keynotes vonBranchengrößen wie dem Lufthansa Innovation Hub und Tripadvisor sowieVorträge über Künstliche Intelligenz und Sprachsteuerung.Payment ist eines der Schwerpunktthemen am ITB-Mittwoch, 6. März2019. Im eTravel Lab werden unter anderem die Marktführer Amazon Payund Wirecard in mehreren Sessions zum Thema Zahlungslösungen Rede undAntwort stehen. Anschließend feiert das Forum Technologien, Touren &Aktivitäten (TTA) Premiere. Vorträge und Workshops informieren überden neuesten Stand rund um In-Destination-Services, dem neuen Segmentauf der ITB Berlin.Mit neuen Panels zu CRM (Customer-RelationshipManagement-Systeme), Revenue Management, Guest Communication sowieBest Case Studies zum Thema Upselling startet das Hospitality TechForum in Zusammenarbeit mit dem Hospitality Industry Club, amDonnerstagnachmittag, 7. März 2019. Auf dem Programm stehen außerdemVorträge zu Digitalisierung und Technologien in der Hotellerie mitBlick auf Künstliche Intelligenz, Distribution und Payment.Der eTravel Start-up Day, Freitag, 8. März, auf der eTravel Stagegibt Start-ups aus aller Welt eine Bühne und schaut aus vielenPerspektiven in die Zukunft der Reiseindustrie. Neu ist das Pitch 'nPanel Format: Von Branchen-Spezialisten moderierte Investoren-Panelsund Diskussionsrunden werden mit kurzen Start-up-Pitches kombiniert.Die Themen sind Hospitality, Aviation und Mobility, Travel Bookingund Services. Außerdem sind Start-up-Unternehmen eingeladen, ihreProdukte vorzustellen, die bei Wettbewerben im In- und Auslandgewonnen haben. Ebenfalls neu ist das Hotelcamp in Zusammenarbeit mitdem Hospitality Industry Club am ITB-Samstag, 9. März, in Halle 7.1b.Mehr Informationen zur eTravel World online unterwww.itb-berlin.de/etravel.Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2019 findet von Mittwoch bis Sonntag, 6. bis 10.März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin fürFachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe derweltweiten Reiseindustrie. 2018 stellten rund 10.000 Aussteller aus186 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 170.000Besuchern, darunter 110.000 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messeläuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 6. bis 9.März 2019. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. DasBundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung(BMZ) ist Platin Sponsor des ITB Berlin Kongress und Jin JiangInternational Hotels Group ist Gold Sponsor. Der Eintritt zum ITBBerlin Kongress ist für Fachbesucher und Aussteller kostenlos. 