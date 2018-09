eTravel World 2019 auf der ITB Berlin: Call for Papers eröffnet

Berlin (ots) - Travel Technology Trendthemen gesucht - NeueSession speziell zu Touren und Aktivitäten im eTravel LabAuf der eTravel World 2019 bietet die ITB Berlin in diesem Jahrwieder ein dreitägiges Seminarprogramm über digitale Entwicklungen inder Reisebranche an. Wie in den vergangenen Jahren steht ein Teil derVorträge und Präsentationen für Initiativbewerbungen aus der gesamtenWelt offen. Bis zum 31. Oktober 2018 haben Referenten die Chance,spannende Inhalte vorzuschlagen. Gesucht werden im Rahmen des "Callfor Papers" Case Studies und Best Practice-Beispiele zu den ThemenDigitales Marketing/e-Commerce und Sales, Social Media/Content sowieInnovationen von der digitalen Transformation im Mittelstand bis hinzu Künstlicher Intelligenz und Robotization. Entscheidend bei derAuswahl sind unter anderem Aktualität und Relevanz.Erstmalig findet am Messe-Mittwoch unter dem Dach des brandneuenSegments Technology, Tours & Activities (TTA) die gleichnamigeSession - das TTA Forum - im eTravel Lab in Halle 7.1b statt. Siebeschäftigt sich mit Apps und Technologien für Touren-Anbieter imOnlinemarkt und behandelt zudem das Spannungsfeld vonTransaktionskosten und Margen. Da der Anteil mobiler Reservierungenbei Touren stetig wächst, beleuchten Branchenexperten, wie sichtraditionelle Buchungsplattformen ihren Anteil am bestehenden Marktsichern können.Bewerber sind zudem aufgerufen, ihre Vorschläge für Best Practice-und Panelbeiträge im Rahmen des Hospitality Tech Forums - ebenfallsim eTravel Lab - einzureichen. Zu den gesuchten Themen zählenAnwendungen neuer Technologien im Hotelzimmer von morgen, Erfahrungenzur "Customer Journey", Strategien zum Review- und Rating-Managementsowie die Auswirkungen der Digitalisierung für Gäste und Mitarbeiter.Die eTravel World, Teil des ITB Berlin Kongresses, hat sich alsbedeutender Think Tank für Innovationen in den Bereichen mobileLösungen, Travel Technology, Social Media und digitales Marketingetabliert. Während der Messe treffen die Spezialisten der jeweiligenBereiche auf Entscheider und Führungskräfte, Medienschaffende undBlogger, Start-ups sowie New Media-Spezialisten aus rund 85 Ländern.Insgesamt erwartet die ITB Berlin für die eTravel World im kommendenJahr rund 11.000 Besucher.Alle Informationen zum Call for Papers der eTravel World sowie derLink zur Anmeldung unter www.itb-berlin.de/etravel. Interessiertekönnen bis zum 31. Oktober 2018 Themenvorschläge einreichen.Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2019 findet von Mittwoch bis Sonntag, 6. bis 10.März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin fürFachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe derweltweiten Reiseindustrie. 2018 stellten rund 10.000 Aussteller aus186 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 170.000Besuchern, darunter 110.000 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messeläuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 6. bis 9.März 2019. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. DerEintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher und Ausstellerkostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-berlin.de,www.itb-kongress.de und im ITB Social Media Newsroom.Pressekontakt:ITB Berlin / ITB Asia / ITB China:Julia WegenerPR ManagerT: +49 30 3038-2269j.wegener@messe-berlin.dewww.messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell