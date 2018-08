eSports: mehr Popularität, mehr Umsätze, mehr Medienpräsenz - noch mehr Potenzial / Das Wachstum geht weiter / eSports ist im Mainstream angekommen / Für die Medienbranche besteht hier großes Potenzial

--------------------------------------------------------------eSports-Studie 2018http://ots.de/Ls4HWH--------------------------------------------------------------Düsseldorf (ots) -- Bei Bekanntheit und Umsatz setzt sich der Positivtrend fort: 2020wird eSports ein weltweiter Milliardenmarkt sein- Der durchschnittliche eSports-Zuschauer ist jung, männlich und gutausgebildet - aber auch die Altersgruppe 65+ entdeckt das Thema.- Das Fernsehen könnte mit eSports eine bereits verlorene Zielgruppezurückerobern."FIFA", "Fortnite" und andere Spiele gehören für immer mehrMenschen zur Freizeitgestaltung. Das Interesse beschränkt sich dabeinicht nur auf das aktive Spielen, auch eSports-Turniere fesseln einimmer größeres Publikum. Die neue Studie zum deutschen eSports-Marktvon Deloitte und game - Verband der deutschen Games-Branche zeigtdeutlich, dass der Bereich längst kein Nischendasein mehr fristet.Der Anteil der Menschen, die noch nie etwas von eSports gehört habenist in einem Jahr um 22 Prozentpunkte zurückgegangen und liegt jetztbei 25 Prozent. Mit 48 Prozent kennen knapp die Hälfte der befragtenKonsumenten den Begriff und seine Bedeutung, auch hier ist eindeutlicher Anstieg von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zuverzeichnen.Die größte Bekanntheit und Popularität genießt eSports bei jungen,gut ausgebildeten Männern. Bemerkenswert ist, dass sich derBekanntheitsgrad in der Altersgruppe 65+ im Vergleich zum Vorjahrfast vervierfacht hat: 25 Prozent gaben an, den Begriff eSports zukennen.Hype um "Fortnite"Dieser Positivtrend wird nicht zuletzt durch aktuelle Spieletrendsbefeuert. Neben Dauerbrennern wie "Dota 2", "League of Legends" oder"FIFA" fesselt derzeit vor allem "Fortnite" eSport-Begeisterte aufder ganzen Welt. Der Third-Person-Shooter in bunter Optik wurde imSeptember 2017 von Epic Games auf den Markt gebracht. Schon jetztgibt es weltweit ca. 40 Millionen Spieler, die sich mindestens einmalpro Monat einloggen. Der Hype beschränkt sich nicht nur auf diedigitale Welt: Bei der Fußball-WM haben mehrere Spieler, darunterFrankreichs Antoine Griezmann, ihre Tore und Siege mitFortnite-Referenzen in Form von Tänzen gefeiert - vor einemweltweiten Milliardenpublikum.Doch der Erfolg des eSports schlägt sich nicht nur in derPopularität, sondern auch in den Umsätzen nieder. eSports wirdspätestens 2020 mit einem geschätzten Umsatz von knapp 1,3 MilliardenEuro ein globaler Milliardenmarkt. "Für den deutschen Markt erwartenwir Umsätze von etwa 130 Millionen Euro und somit ca. 10% Marktanteilam weltweiten Geschäft", prognostiziert Stefan Ludwig, Leiter derSport Business Gruppe bei Deloitte. Die wichtigsten Erlösquellen sinddabei Sponsoring und Werbung. Für Vermarkter ist besonders die imeSports überdurchschnittlich stark vertretene junge, digitalaffineZuschauerschaft interessant, die über klassische Kanäle nur nochschwer zu erreichen ist.Deutschland kann Vorreiterrolle im eSports einnehmenWie in den traditionellen Sportarten entsteht auch im eSports mitzunehmender Professionalisierung ein eigenes Vereins- undVerbandssystem. Neben dem von Teams und Athleten gegründeten"eSport-Bund Deutschland" (ESBD) ist hier vor allem der "game" zunennen, der die Interessen von Entwicklern, Publishern sowieeSports-Veranstalter, Bildungseinrichtungen undDienstleisternvertritt und zudem Träger der "gamescom", demweltgrößten Event für Computer- und Videospiele, ist.Beide Institutionen verfolgen derzeit aber vor allem einwesentliches Ziel: Die Anerkennung von eSports als Sportart und damitauch die Anerkennung der Gemeinnützigkeit von eSports-Vereinen undeiner olympischen Perspektive. "Deutschland hat die Chance, eineVorreiterrolle bei eSports einzunehmen," ist Gregory Wintgens,Referent Marketing & eSports beim game überzeugt. "Die Vereinbarungim Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD, eSports künftig alseigenständige Sportart mit Vereins- und Verbandsrecht anzuerkennen,ist hierfür aber ein notwendiger Schritt."eSports-Plattformen ermöglichen direkten Austausch zwischenSpielern und PublikumEin wichtiger Indikator bei der Einschätzung der nationalenPopularität einer Sportart, ist deren Präsenz in den Medien. Dochgerade hier unterscheidet sich eSports von anderen Sportarten.eSports ist vor allem auf den dezidierten Online-Plattformen wieTwitch, Smashcast oder YouTube-Gaming präsent. Hier können sich dieZuschauer in vielen Formaten direkt und live während einer Partie mitden Spielern oder Kommentatoren austauschen, was diese Plattformenvor allem für junge, digitalaffine Zuschauer, die die Spiele kennenund oft auch selbst spielen, attraktiv macht. Die eSports-Plattformenfesseln ihre Nutzer teilweise über Stunden: Von den weltweit 15Millionen täglichen Twitch-Nutzern verbringt rund die Hälfte mehr als20 Stunden pro Woche auf der Plattform.Aber auch im linearen TV spielt eSports eine zunehmend größereRolle. Respektable 28 Prozent der befragten Konsumenten möchten imnächsten Jahr eSports-Events im TV sehen. Zwar ist man nach wie vorweit davon entfernt, wie König Fußball die ganz große Masse derBevölkerung zu erreichen. Allerdings zeigt dieses geäußerteInteresse, dass eSports kaum mehr länger ein Nischendasein fristetund potenziell signifikante Zuschauerzahlen erobern kann - und dasvor allem in der Gruppe junger Menschen, die zunehmend auf On-Demand-und Online-Formate setzt.Differenzierung statt Mittelweg"Von einer stärkeren Medienpräsenz des eSports könnten alleBeteiligten profitieren", erklärt Klaus Böhm, Leiter des BereichsMedien bei Deloitte. "Der eSports gewinnt zusätzliche Reichweite unddamit neue Zuschauer und Sponsoren. TV-Anbieter sprechen mit eSportseine Zielgruppe an, die man mit traditionellen Formaten nur nochschwer erreicht hat. Die Streaming-Plattformen gewinnen ebenfallsneue Nutzer, wenn es mehr Zuschauer mit eSports-Expertise gibt."Erreicht werden kann dies durch eine Differenzierung nach Plattformenund Zielgruppen.eSports ist besonders erklärungsbedürftig, für Neueinsteigermüssen die Formate entsprechend aufbereitet werden. Gerade imlinearen TV, wo Zuschauer oft mehr oder weniger zufällig beim Zappeneine Sendung entdecken, müssen Anfänger inhaltlich abgeholt werden."Heavy User", die die Spiele kennen, würden sich bei diesen Formatenallerdings langweilen. Ihren Interessen werden die Angebote derOnline-Plattformen besser gerecht. Ein Mittelweg würde die eineZielgruppe langweilen, die andere überfordern. 