eSports Reward Token (ERT) ab sofort bei HitBTC gelistet / Handelsstart am Dienstag, 20. März 2018

Hamburg (ots) - eSports.com gibt das Listing seiner offiziellenWährung ERT ("eSports Reward Token") bei HitBTC (https://hitbtc.com),einer der weltweit führenden Kryptobörsen, bekannt. Der KryptotokenERT ist bereits seit längerem handelbar an den Börsen Coinexchange(www.coinexchange.io) und C-Cex (www.c-cex.com).eSports.com CEO Michael Broda kommentiert: "Wir freuen uns überdas Listing bei HitBTC. Damit zeigen wir, dass wir es ernst meinenmit dem Plan, unseren ERT zu einem der wichtigen Token am Markt zumachen."Der ERT kann ab Dienstag, 20. März 2018 bei HitBTC gehandeltwerden. Ein hohes Volumen wird erwartet, auch mit einem Allzeithochdes ERT kann gerechnet werden. Die weitere Entwicklung ist eng mitdem Erfolg der weiteren Strategie von eSports.com verknüpft, die imkürzlich unter www.esports.com veröffentlichten neuen White Papereingesehen werden kann.Bereits ab dem dritten Quartal 2018 wird die Plattformwww.esports.com für alle eSports-Begeisterten mit nahezu allengeplanten Funktionen online sein.Das anvisierte Wachstum will esports.com mit einigen namhaftenKooperationspartnern und Joint Ventures vorantreiben. Weitere Detailshierzu werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.Über eSports.comeSports.com soll das größte eSports-Portal der Welt werden. DiePlattform wird Coaching von Profis anbieten, Charity-Turniere mitProminenten, umfassende Statistiken, Live-Berichterstattung und denSportjournalismus rund um die Welt des eSports auf ein neues Levelheben. Das Portal wird es zudem ermöglichen, Inhalte zu teilen,gemeinsam zu erschaffen, zu bewerten oder einfach nur zu genießen.www.esports.com