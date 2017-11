eSoftThings erklärt Mitgliedschaft im Renesas R-Car Consortium

Cesson-Sevigne, Frankreich (ots/PRNewswire) -eSoftThings freut sich, seinen Beitritt zum Renesas R-CarConsortium bekanntzugeben.eSoftThings ist auf Entwicklung und Support von ComputerVision-Technologien für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme(ADAS) und automatisiertes Fahren (AD) spezialisiert. eSoftThingsarbeitet bereits seit mehreren Jahren gemeinsam mit Renesas an denHigh Performance R-Car SoCs und RH850 MCUs für den Automobilbereich,die zur Renesas autonomy(TM) Plattform gehören. Mit seinerMitgliedschaft im R-Car Consortium wird eSoftThings an derbeschleunigten Entwicklung von ADAS und AD ComputerVision-Technologie mitwirken, die R-Car SoCs optimiert.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/563853/eSoftThings_Logo.jpg )Mehrere große Erstausrüster und Tier-1-Automobilzulieferer habenjüngst ihr Engagement im Bereich ADAS und AD verstärkt. Um dieMassenproduktion dieser Fahrzeuge mit neuen Technologien zuermöglichen, müssen ECUs und andere Subsysteme modernisiert werden,um die Anforderungen in Sachen Leistung, Funktionalität und minimalerStromverbrauch zu erfüllen. Riesige Mengen an Echtzeitdaten vonKameras und Radarsensoren, die sich in den Automobilen der Zukunftfinden werden, müssen verarbeitet werden. Der Renesas BeschleunigerIMP-X5, verbaut in den R-Car SoCs, für kognitive Anwendungen undComputer Vision erfüllt diese Anforderungen.Gestützt auf die fundierte Kenntnis der Renesas-Lösungen sowieVision- und Radartechnologien wird eSoftThings ausgewählteAlgorithmen der Renesas autonomy Plattform integrieren undbereitstellen. Dazu werden die dedizierten On-Chip-Beschleunigergenutzt, die sich durch hohe Leistung und geringen Stromverbrauchauszeichnen. eSoftThings wird außerdem Schulungen undBeratungsdienste für Partner und Kunden von Renesas anbieten, um dieoptimale Nutzung der Renesas-Lösungen in den Zielanwendungen zugewährleisten."Renesas hat bewiesen, dass es überragende Lösungen für ADAS- undAD-Systeme in der Automobilbranche hervorbringen kann. EinVorzeigebeispiel dafür ist die Renesas autonomy Plattform.eSoftThings begrüßt die Partnerschaft mit Renesas als Mitglied desR-Car Consortium", sagte Kimmo Vuorinen, CEO von eSoftThings."eSoftThings kennt sich mit unseren Beschleunigern fürSensorsysteme und kognitive Anwendungen hervorragend aus. Dies hilftuns bei der Schulung unserer Kunden und Partner zur effektivenImplementierung ihrer Lösungen und beschleunigt die Marktreife",sagte Eric Pinton, Director des Renesas Global ADAS Center. "Wirschätzen eSoftThings als wichtigen Partner für unsere Renesasautonomy Plattform und begrüßen seinen offiziellen Beitritt zum R-CarConsortium."Informationen zu eSoftThingseSoftThings besteht seit 2014 und ist im französischen Rennesbeheimatet. Das Powerhouse für Systemdesign ist auf Embedded-Systeme,IoT, Wireless sowie Audio und Computer Vision spezialisiert.eSoftThings hat sich mit führenden Halbleiter- undSoftwareunternehmen zusammengeschlossen, um Kundensupport anzubietenund zukunftsweisende Produkte auf den Markt zu bringen.Copyright© 2017 eSoftThings SAS. Alle Rechte vorbehalten. Renesasautonomy ist eine Marke der Renesas Electronics Corporation. AlleFirmen- und/oder Produktnamen sind u. U. Handelsnamen, Markenund/oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber. UnangekündigteÄnderungen bei Funktionsmerkmalen, Preisen, Verfügbarkeit undSpezifikationen sind vorbehalten.Pressekontakt:erhaltenSie von:Vincent LedubyDirector, Computer Vision BUeSoftThings1137a Avenue des champs blancs35510 Cesson Sévigné, FrankreichTel.: +33(0)9-66-87-44-20vleduby@esoftthings.comOriginal-Content von: eSoftThings, übermittelt durch news aktuell