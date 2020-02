eScooter-Sharing-Dienst ,BeRider' des SKODA AUTO DigiLab erweitert Flotte für kommende Saison (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - - Großes Potenzial: Fuhrparkgröße soll in wenigen Monatenauf 700 Roller anwachsen- 23.000 Buchungen in drei Monaten: Pilotbetrieb im vergangenen Jahr war einvoller ErfolgAnfang März kehren die auffällig grün lackierten eScooter des Sharing-Service,BeRider' in die Prager Innenstadt zurück. Nach erfolgreichem Pilotbetrieberweitert das im September 2019 vom SKODA AUTO DigiLab gestarteteeScooter-Sharing-Unternehmen den Fuhrpark in den nächsten Monaten von aktuell150 auf 700 eScooter. Außerdem startet der Dienst noch kundenfreundlicher in diediesjährige Saison. So lassen sich die eScooter künftig auch mit der kostenlosenMobilitäts-App ,Citymove' reservieren und sind in einem noch größerenStadtgebiet verfügbar.Andre Wehner, Chief Digital Officer von SKODA AUTO, betont: "Digitalisierung,Konnektivität und neue mobile Dienstleistungen zählen zu den tragenden Säulenunserer Strategie 2025. Auf unserem Weg vom Automobilhersteller zur ,SimplyClever Company für beste Mobilitätslösungen' spielt unser InnovationzentrumSKODA AUTO DigiLab eine Schlüsselrolle. Hier entwickeln wir für unsere Kundenvöllig neue Mobilitätslösungen, die den Alltag einfacher und angenehmer machen.Das flexible und umweltfreundliche eScooter-Sharing ,BeRider' ist dafür einhervorragendes Beispiel. Ziel ist es, die Einwohner von Prag, Pendler oderTouristen im Zusammenspiel mit dem bestehenden Verkehrssystem vor Ort nochschneller und komfortabler ans Ziel zu bringen."Jarmila Plachá, Leiterin des SKODA AUTO DigiLab, fügt hinzu: "Mit ,BeRider'fördern wir den Ausbau eines intelligenten Ökosystems für nachhaltigeMikromobilität in enger Zusammenarbeit mit der Hauptstadt Prag. Außerdementwickeln und betreiben wir im Jahr 2020 noch zahlreiche weitere Services, etwadas private Peer-to-peer-Carsharing HoppyGo und das Studenten-CarsharingUniqway, das wir in Zusammenarbeit mit Schulen und Studenten entwickelt haben.All diese Services integrieren wir in die App ,Citymove', die bei derRoutenplanung auch den öffentlichen Nahverkehr berücksichtigt. Unsere Vision istes, dass der Kunde alle Dienste simply clever zentral bestellt und bezahlt."Am 1. März startet ,BeRider' in der tschechischen Metropole durch: Der Servicepräsentiert sich nach der Winterpause attraktiver und vielseitiger denn je. ImLaufe der nächsten Monate wird der Fahrzeugbestand des Services von 150 aufinsgesamt 700 eScooter steigen, zudem stehen die eScooter ab sofort in einemnoch größeren Gebiet in der Prager City zur Verfügung. Dank neuer Angebotspaketesparen Nutzer jetzt bis zu 33 Prozent. Beim Kundenservice geht ,BeRider'ebenfalls neue Wege: So können Kunden eventuelle Probleme direkt via App melden.Bei Fragen hilft der neue Chatbot auf der Facebook-Seite des Unternehmens undder ,BeRider'-Blog informiert jetzt über Neuigkeiten.Zwei Lithium-Ionen-Batterien versorgen die eScooter mit Energie,LED-Scheinwerfer sowie Scheibenbremsen vorne und hinten sorgen für ein sicheresund effizientes Vorankommen im Stadtverkehr. Die Roller beschleunigen kraftvollund erreichen eine Spitzengeschwindigkeit von 66 km/h. Mit einer Reichweite vonbis zu 70 Kilometern eignen sie sich besonders für kurze bis mittlere Distanzen.Die verbleibende Reichweite wird im Display angezeigt. Im abschließbaren Topcasebefinden sich zwei Helme.Die wendigen Elektroroller bieten im urbanen Alltag viele Vorteile und bringendie Nutzer oft schneller ans Ziel als ein Auto oder andere Services, zudemgenießen eScooter-Fahrer ihre Stadt aus einer ganz neuen Perspektive. DieBuchung erfolgt via Smartphone über die für iOS und Android kostenloserhältliche ,BeRider'-App. Nach der Registrierung sehen Kunden in der App dieverfügbaren eScooter, können sie reservieren sowie ohne Schlüssel ent- undverriegeln. Die Nutzungsdauer endet nach einer kurzen Bestätigung via App. Absofort ist ,BeRider' auch mithilfe der ebenfalls vom SKODA AUTO DigiLabentwickelten, kostenlosen ,Citymove'-App nutzbar. Die Miete wird per Kreditkartebeglichen und nach Nutzungszeit berechnet. Der Preis pro Minute beträgt 5,- CZK(circa 0,19 Euro), bei Minutenpaketen kommen die Nutzer auf 3,30 CZK (0,12 Euro)pro Minute, bei Bestellung bis Ende Februar 2,75 CZK (0,10 Euro). Voraussetzungfür die Fahrt mit den Elektrorollern ist ein Kraftrad-Führerschein der Klasse Boder A1.Erfolg in Zahlen: ,BeRider' kam in drei Monaten Pilotbetrieb auf 23.000BuchungenDer vom SKODA AUTO DigiLab entwickelte Dienst nahm im September 2019 denPilotbetrieb auf und war in der Tschechischen Republik das erste Angebot dieserArt. Binnen kürzester Zeit entwickelte sich ,BeRider' zum Erfolgsmodell: Bis zumAbschluss der Pilotphase im Dezember 2019 verzeichnete der Service 23.000Buchungen. Seitdem beträgt die längste in diesem Zeitraum am Stück zurückgelegteWegstrecke rund 50 Kilometer, der aktivste Nutzer absolvierte 151 Fahrten. DenRekord für die längste insgesamt gefahrene Strecke hält ein treuer Kunde, dernach seiner Registrierung im Jahr 2019 rund 1.000 Kilometer fuhr. ImDurchschnitt fuhren die eScooter pro Buchung 5,9 Kilometer durch Prag. Dabeinutzten Kunden die emissionsfreien Zweiräder vor allem für die Fahrt zumArbeitsplatz sowie als Fortbewegungsmittel in der Freizeit.Mit dem offiziellen Marktstart des eScooter-Sharing-Dienstes positioniert sichSKODA AUTO noch stärker als Anbieter integrierter Mobilitätsdienstleistungen. ImMittelpunkt stehen dabei stets der Nutzen für die Kunden sowie die Entlastungder Umwelt. Zur Erreichung dieser Ziele spielen vernetzte Mobilität undElektromobilität sowie durchdachte Lösungen für die erste und letzte Meile einewesentliche Rolle.