eRoller2Go: Vodafone vernetzt das Zweirad der Zukunft (FOTO)

Hannover (ots) -- Mehr Elektromobilität: Vodafone macht den E-Roller Egret smart- E-Scooter für alle: Eingebaute SIM-Karte macht jeden zumBesitzer- Schneller ans Ziel: Egret macht Schluss mit langen FußwegenCarsharing boomt: Bereits 1,7 Millionen Menschen in Deutschlandsetzen auf das Auto zum Teilen. Gemeinsam mit Egret bringt Vodafoneeine neue Fahrzeugklasse auf den Sharing-Markt. So klein wie einTretroller und dabei enorm komfortabel. EingebauteVodafone-SIM-Karten vernetzten die Roller zu einer intelligentenFlotte. Wege in der Stadt können mit ihnen schneller und bequemerzurückgelegt werden. Positiver Effekt: Das Verkehrswesen in denGroßstädten von morgen wird nicht nur flexibler, sondern auchschadstoffärmer."Unsere Innovationen machen Menschen mobil: Bereits 10 Millionenvernetzte Autos sind mit Vodafone unterwegs", sagt VodafoneDeutschland-CEO Hannes Ametsreiter. "Wir vernetzen alles, was Räderhat. Dabei aber nicht nur Autos und Motorräder, sondern auch ganzneue Fahrzeugklassen. Gemeinsam mit Egret bringen wir den erstenElektroroller2Go auf den Markt.""Gemeinsam mit Vodafone füllen wir eine Lücke in DeutschlandsStraßenverkehr der Zukunft. Unsere Roller sind die perfekte Ergänzungzu Bus und Bahn", so Florian Walberg, Gründer von Egret. "Das machtdiese neue Fahrzeugklasse einzigartig."Die Vision: Zukünftig ermittelt und reserviert der Nutzer freieFahrzeuge in seiner Nähe per Smartphone-App. Das Einschalten desRollers, die Erfassung von Start- und Zielpunkt sowie der Fahrzeitlassen sich ganz einfach über die App steuern. Gleichzeitig habenBetreiber einer Flotte jederzeit den Überblick, wo sich ihreFahrzeuge aufhalten, in welchem Zustand sie sich befinden oder welcheStrecken besonders stark genutzt werden. Die faltbaren Roller sind soklein wie ein Tretroller und so schnell wie ein Elektrofahrrad:Gedrosselt schaffen sie 20 km/h, ungedrosselt bis zu 35 km/h, undfahren bis zu 42 Kilometer weit, bevor sie wieder aufgeladen werdenmüssen. Egrets E-Scooter gehören zu einer eigenen Fahrzeugkategorie,der "Personal Light Electric Vehicle", kurz PLEV. Florian Walberggilt als Vorkämpfer für die neue Fahrzeugklasse in Brüssel. SeinZiel: Die Zulassung von Elektrorollern und anderen PLEVs auf allenStraßen Europas.