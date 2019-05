eROCKIT beim Greentech Festival: Nico Rosberg und Andreas Scheuer bestaunen Elektromotorrad (FOTO)

Berlin (ots) -In den letzten Tagen war Berlin besonders grün und rasant. Nebender Formel E stiegen am ehemaligen Flughafen Tempelhof das GreentechFestival und die Greentech Exhibition. Bahnbrechende nachhaltigeTechnologien und Innovationen begeisterten rund 30.000 Besucher.Mittendrin das pedalbetriebene Elektromotorrad eROCKIT. Ex-Formel 1Weltmeister Nico Rosberg (Mitgründer des Greentech Festival),Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Berlins RegierenderBürgermeister Michel Müller (SPD) bestaunten das eROCKIT und saßenProbe.Andreas Zurwehme (Geschäftsführer der eROCKIT Systems GmbH): "DasGreentech Festival hat bewiesen, dass die Zukunft der Mobilitätbereits voll im Gange ist. Wir freuen uns mit dem eROCKIT einen Teildazu beitragen zu können. Die durchweg positive Resonanz derprominenten Festival-Gäste und der tausenden Besucher bestärkt uns inunseren Aktivitäten, die Elektromobilität den Menschen näher zubringen."Das Elektro-Zweirad eROCKIT besitzt eine intuitive Pedalsteuerungund bedient sich gewohnt simpel wie ein Fahrrad, überrascht dabeijedoch mit der Beschleunigung eines Sportwagens.Höchstgeschwindigkeit über 80km/h, Akku-Reichweite über 120Kilometer. eROCKIT wird im brandenburgischen Hennigsdorf bei Berlinentwickelt und produziert. Der Vorverkauf für die ersten Fahrzeugeder eROCKIT Limited Edition 100 hat begonnen. In diesem Sommer gehteROCKIT auf Roadshow durch Deutschland, mitfinanziert durch eineCrowdfundingkampagne, an der man sich noch bis zum 9. Juni 2019beteiligen kann. Es warten jede Menge hochwertige Dankeschöns auf dieUnterstützer. Mehr Infos unter: https://www.startnext.com/erockitMehr Infos zur eROCKIT unter: www.erockit.deÜber eROCKIT:Die eROCKIT Systems GmbH entwickelt und produziert mit einem Teamvon internationalen Zweirad-Experten Elektrofahrzeuge in Hennigsdorfbei Berlin. eROCKIT ist ein pedalbetriebenes Elektromotorrad,ausgestattet mit modernster Akku-Technologie. eROCKIT® und HumanHybrid® sind eingetragene Marken der eROCKIT Systems GmbH. DieInvestitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) unterstützt die eROCKITSystems GmbH über die Förderprogramme "BrandenburgischerInnovationsgutschein (BIG F+E)" im Auftrag des Ministeriums fürWirtschaft und Energie des Landes Brandenburg (MWE) sowie "Gründunginnovativ" im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Soziales,Gesundheit, Frauen und Familie (MASGF). Die Förderung erfolgt ausMitteln des Landes Brandenburg bzw. aus dem Europäischen Fonds fürregionale Entwicklung (EFRE). Das Ziel der Förderprogramme ist u.a.die Stärkung der Innovationsfähigkeit von Unternehmen im LandBrandenburg, wie z.B. von e-Mobility-Startups. Die Projekte tragenden Titel "Entwicklung einer neuen Batterie nebst Software" sowie"Vorproduktionsaufbau und Erstellung Fahrzeuggerüst". Die eROCKITSystems GmbH ist Mitglied im Bundesverband Deutsche Startups e.V.Pressekontakt:presse@erockit.deAndreas ZurwehmeTelefon 03302-2309-125Website: http://www.erockit.deOriginal-Content von: eROCKIT Systems GmbH, übermittelt durch news aktuell