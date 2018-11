eMolecules stockt die Teams für strategische Kunden- und Zuliefererbeziehungen auf

San Diego (ots/PRNewswire) - eMolecules freut sich darüber, dreineue Mitglieder, die das Führungsteam ergänzen, bekanntgeben zudürfen. Paul Burke, ehemals bei Novartis tätig, übernimmt dieFunktion des Vice President of Procurement; Kemberlyn Wuerfel, zuvorbei Thermo Fisher, tritt die Position des Vice President StrategicPartnerships US an und Paul Edgard Clémençon, vormals bei VWR tätig,wird zum Vice President Strategic Partnerships Europe werden.Paul Burke verfügt über 15 Jahre Erfahrung im Einkauf vonNovartis, CA. Er war zuletzt in der Position des Executive Directors,Global Head of Discovery Procurement tätig. Burke absolvierte seinBachelor-Studium am College of the Holy Cross und verfügt über einenMBA des Babson College. Er bringt 15 Jahre Berufserfahrung in derLife-Sciences-Branche und 11 Jahre in der globalen Beschaffung mit.Diesen Erfahrungsreichtum wird er dazu nutzen, die Verantwortung füralle Aspekte des Procurement-Bereichs bei eMolecules zu übernehmen.Seinen Werdegang begann Burke bei Bayer Diagnostics im BereichReagenzien. Seitdem bekleidete er verschiedene Führungspositionen imden Einkaufbereichen führender Pharmazieunternehmen, wie unteranderem Amgen in Thousand Oaks."eMolecules bietet mir die Chance, in einem bereichernden unddynamischen Umfeld für ein Unternehmen zu arbeiten, dass michbegeistert", so Paul Burke. "Ich werde gemeinsam mit demManagement-Team daran arbeiten, die langfristigenBeschaffungsstrategie von eMolecules an die Ziele der Organisationanzugleichen und ein Erfolgsrezept für unsere Kunden zu entwickeln."Kemberlyn Wuerfel wird nach 14 Jahren bei Thermo Fisher Teil deseMolecules-Teams. Sie verfügt über weitreichende Erfahrung in derEntwicklung und Strukturierung langfristiger strategischerBeziehungen. Ihr Studium der Biologie schloss Sie an der PepperdineUniversity ab, und ihre Karriere begann alsForschungswissenschaftlerin an der Bowman Gray School of Medicine inWinston-Salem, NC. Wuerfel war in verschiedenen Position in derForschung tätig, bevor es ihr der Schritt in die Wirtschaft erlaubte,ihre Forschungserfahrung auch in der Biotechnologiebrancheeinzusetzen. Vor ihrer Zeit als Regional Manager bei FisherScientific arbeitete sie sechs Jahre lang in der wissenschaftlichenund klinischen Personalbesetzung. Insgesamt war sie 14 Jahre beiThermo Fisher Scientific in unterschiedlichen Positionen tätig undbekleidete zuletzt die Rolle des Director, Business Development forRegional Corporate Accounts im Jahr 2014. Während dieser Zeitüberwachte Sie den Ausbau Thermo Fishers im Süden Kaliforniens."eMolecules verfügt über einen fantastischen weltweitenKundenstamm, den ich mich freue unterstützen zu dürfen", so Wuerfel."Die Zusammenarbeit mit unsere Kunden, um unsere Produkte direkt andie jeweiligen strategische Anforderungen anzupassen, bietet einegroßartige Möglichkeit für eMolecules, um Life-Science-Forschernschnell und effizient Zugriff auf die Produkte, die sie brauchen, zuermöglichen."Paul Edgard Clémençon war zuletzt der Director Sales and Marketingfür VWR Brasilien und ist erfahren im Aufbau nachhaltiger Beziehungenmit zahlreichen weltweit tätigen Unternehmen in den Life-Sciences unddamit verwandten Branchen. Er verfügt über einen Abschluss inorganischer Chemie der Fachhochschule Nordwestschweiz in Basel sowieeinen MBA der Universität Zürich. Clémençon begann seinen Werdegangals Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Novartis Institute ofBiomedical Research in Basel. Bevor er zu eMolecules kam, arbeiteteer in zahlreichen Positionen im Sales and Marketing in derChemiebranche und im Laborvertrieb - vornehmlich für VWR. Im Jahr2009 wurde Paul Edgard Clémençon zum Sales Director für die Schweizernannt, und im Jahr 2016 trat er die herausfordernde Rolle desDirector Sales and Marketing in São Paulo, Brasilien an."Ich bin davon überzeugt, dass eMolecules eine Erfolgsstrategiefür jeden darstellt, der im Life-Science-Sektor tätig ist", sagteClémençon, "Ich freue mich darauf, als Teil des eMolecules-Team ander Gestaltung dieser Erfolgsstrategie mitwirken zu dürfen, engeBeziehungen zu unseren Kunden zu knüpfen und eMolecules zu einemfesten Bestandteil des Arzneimittelentwicklungsprozesses zu machen."Über eMolecules:eMolecules liefert Informationen und Verfügbarkeitsdaten für mehrals 30 Millionen verschiedene chemische oder biologische Produkte.Sie bieten maßgeschneiderte, integrierte E-Commerce-Software fürbeide Lieferketten an. eMolecules liefert Informationen und Verfügbarkeitsdaten für mehr als 30 Millionen verschiedene chemische oder biologische Produkte. Sie bieten maßgeschneiderte, integrierte E-Commerce-Software für beide Lieferketten an. Diese Tools in Kombination mit der Akquisition und Aggregation helfen Wirkstoffforschern, die in der Pharmazeutik, Biotechnologie, an Hochschulen, für CROs und in der Agrochemie arbeiten. Das Privatunternehmen mit Sitz in San Diego, Kalifornien wurde im Jahr 2005 gegründet und wird heute durch mehr als 40 Mitarbeitern an 8 Standorten weltweit vertreten. Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Lester Marrison, (858) 775-4027, lester@emolecules.com.