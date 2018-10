eMolecules sorgt durch die Ernennung von zwei neuen Mitgliedern für Verstärkung und Umstrukturierung in seinem Vorstand

San Diego (ots/PRNewswire) - eMolecules gibt freudig dieErweiterung seines Vorstandes durch zwei neue Mitglieder bekannt:Manuel Brocke-Benz und Max Carnecchia. Der Vorstand, der durch dieAnkunft von Max Carnecchia und Manuel Brocke-Benz verstärkt wurde,ist für die strategische Führung von eMolecules verantwortlich. MaxCarnecchia und Manuel Brocke-Benz bringen die notwendige Erfahrungund strategische Fokussierung mit sich, um eMolecules in seinerVision voranzutreiben, die Such-, Findungs- und Beschaffungsschrittefür die Produkte, die in der Lifescience-Forschung verwendet werden,zu vereinfachen.Manuel Brocke-Benz ist der ehemalige Präsident und Geschäftsführervon VWR. Von Mitte 2012 bis Anfang 2013 war erInterim-Geschäftsführer bei VWR Chief Executive Officer undgleichzeitig leitender Vizepräsident und Geschäftsführer für Europa,Abteilung Labor und Distribution Services, eine Position, die er seitJanuar 2006 innehatte. Bevor er dieses Amt übernahm, war er von 2003bis 2005 leitender Vizepräsident und Hauptgeschäftsführer fürKontinentaleuropa und von 2001 bis 2003 leitender Vizepräsident,Prozessoptimierung. Manuel Brocke-Benz ist auch im Vorstand fürPerformance Health tätig.Max Carnecchia ist der frühere Geschäftsführer von BIOVIA-DassaultSystèmes und war davor Präsident und Geschäftsführer von Accelrys,das 2014 von Dassault Systèmes aufgekauft wurde. Er führte Accelrysdurch bedeutendes Wachstum und Veränderungen. Max Carnecchiaverwandelte so das Unternehmen in einen führenden globalen Anbietervon Software und Dienstleistungen für das Lebenszyklus-Managementwissenschaftlicher Produkte. 2001 wurde er bei Interwoven zunächstVizepräsident und später Präsident. Zuletzt war er Geschäftsführervon Illuminate Education, Inc und ist derzeit Mitglied des Vorstandsvon Unchained Labs."Manuel und Max sind ideal für den Vorstand von eMolecules, dennihr mitgebrachtes Fachwissen und ihre Erfahrung entsprechen unserenUnternehmenszielen," so Niko Gubernator, Geschäftsführer voneMolecules. "Manuel bringt die Erfahrung aus der Entwickling undVerwaltung eines globalen Unternehmens des Lifescience-Vertriebs mitzu eMolecules und Max die Erfahrung aus der Entwicklung undVerwaltung eines globalen Unternehmens der Lifescience-Technologie.Sie werden sehr wertvoll für eMolecules in der fortlaufendenEntwicklung unserer Such-, Findungs- und Beschaffungsplattformen fürschwerpunktmäßig genau diese Fachgebiete sein, die so wichtig für dieLifescience-Industrie sind."Informationen zu eMolecules:eMolecules liefert Informationen und Verfügbarkeitsdaten für mehrals 30 Millionen verschiedene chemische oder biologische Produkte.Sie bieten maßgeschneiderte integrierte E-Commerce-Software für beideLieferketten. Diese Tools in Kombination mit der Akquisition undAggregation helfen Wirkstoffforschern, die in der Pharmazeutik,Biotechnologie, an Hochschulen, für CROs und in der Agrochemiearbeiten. Als Unternehmen im Privatbesitz mit Sitz in San Diego inKalifornien wurde eMolecules 2005 gegründet und wird von über 40Mitarbeitern an 8 weltweiten Standorten vertreten.Pressekontakt:Lester Marrison, (858) 775-4027, lester@emolecules.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/774904/eMolecules_Max.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/774905/eMolecules_Manuel.jpgOriginal-Content von: eMolecules, übermittelt durch news aktuell