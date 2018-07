eHi Car Services: Da muss man staunen!

Der Kurs der Aktie eHi Car Services stand am 25.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse New York bei 12,95 USD. Der Titel wird der Branche "Lkw-Verkehr" zugerechnet.

eHi Car Services haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei eHi Car Services beträgt das aktuelle KGV 65,7. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Retail - Discretionary" haben im Durchschnitt ein KGV von 36,77. eHi Car Services ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Sell"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die eHi Car Services-Aktie ein Durchschnitt von 12,25 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,95 USD (+5,71 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (13,15 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,52 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der eHi Car Services-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. eHi Car Services erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. eHi Car Services zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.