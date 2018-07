eHealth: Wie wird der Markt DARAUF reagieren?

Am 24.07.2018 ging die Aktie eHealth an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 24,28 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Versicherungsmakler".In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses eHealth auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der eHealth als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 4 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu eHealth vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 24,86 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 2,38 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 24,28 USD beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

