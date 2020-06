eHealth: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "eHealth":

eHealth weist am 07.06.2020, 13:42 Uhr einen Kurs von 118.1 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Versicherungsmakler" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir eHealth auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Die Aktie von eHealth gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 37,15 insgesamt 12 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung", der 42,2 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die eHealth-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 8 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu eHealth vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (178,75 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 51,35 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 118,1 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält eHealth eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt eHealth mit einer Rendite von 82,36 Prozent mehr als 77 Prozent darüber. Die "Versicherung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,28 Prozent. Auch hier liegt eHealth mit 77,08 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.