eGovernment Benchmark 2019: Europäische Bürger profitieren zunehmend von digitalen Verwaltungsservices

Berlin (ots) -- Kluft zwischen Spitzenreitern und Ländern mit Nachholbedarf imE-Government wird kleiner- Deutschland im Mittelfeld mit Potenzial zum AufstiegCapgemini hat den eGovernment Benchmark 2019 veröffentlicht, beidem jährlich die Verfügbarkeit digitaler Verwaltungsservices für dieEuropäische Kommission untersucht werden. Die Ergebnisse zeigen, dasses den europäischen Regierungen insgesamt gelungen ist, dieBereitstellung von Online-Diensten für Bürger und Unternehmen zuverbessern. Bürger und Unternehmen können nun häufiger mitöffentlichen Einrichtungen online interagieren und von einer höherenQualität der Online-Dienste profitieren. Die von Capgemini angeführteund gemeinsam mit den Partnern Sogeti, IDC und Politecnico di Milanodurchgeführte Studie zeigt, dass Regierungen zunehmend in der Lagesind, die Europäer durch vertrauenswürdige digitaleVerwaltungsdienste zu bedienen.Die 16. Ausgabe des eGovernment Benchmark beleuchtet wie gewohntden Status der digitalen Transformation der europäischenVerwaltungen. Es wird überprüft, inwieweit öffentliche Organisationenalles Notwendige unternehmen, um ein höheres Service-Niveau beiOnline-Verwaltungsdiensten zu erreichen. Die in diesem Jahruntersuchten Dienstleistungen sind in vier "Lebenslagen"zusammengefasst: Unternehmensgründung, Familienleben, Verlust undSuche nach einem Arbeitsplatz sowie Studium*. Durch die Auswertungvon über 10.000 Websites in 36 europäischen Ländern** zeigt dieStudie, dass öffentliche Einrichtungen in Europa fortlaufend mehrDienste online anbieten. Allerdings sind vertrauenswürdigeInteraktionskanäle, über die Benutzer kommunizieren, offizielleDokumente senden und ihre Anmeldeinformationen authentifizierenkönnen, noch nicht vollständig eingerichtet. Die Ergebnisse zeigenauch, dass die Transparenz in Bezug auf die Erbringung vonDienstleistungen, die Verantwortlichkeiten und die Leistungöffentlicher Einrichtungen sowie die dortige Verarbeitungpersonenbezogener Daten verbessert werden könnte. Marc Reinhardt,Leiter Public Sector bei Capgemini Deutschland meint dazu: "InDeutschland setzt die Bundesregierung hier mit dem Portalverbundsowie mit der Konzeption eines Datenschutz-Cockpits die richtigenAkzente, um auch in diesen Bereichen Fortschritte zu erzielen."Immer mehr digitale Verwaltungsservices auf hohemSicherheitsniveauInsgesamt steigt die Leistungsfähigkeit des E-Governments inEuropa an (EU28+ durchschnittlich 65 Prozent). Gleichzeitig schließendie am stärksten geforderten Länder (vor allem Länder ausSüdosteuropa) zu den Spitzenreitern wie Estland und Österreich auf:Während im Zeitraum von 2012 bis 2015 noch ein Abstand von 53Prozentpunkten zwischen den Vorreiter- und Nachzügler-Ländernbestand, ist er nun auf 42 Prozentpunkte zurückgegangen. Dies zeigt,dass sich die Länder mit Entwicklungsrückstand erheblich verbesserthaben und nun zu einem ausgeglicheneren europäischen digitalenBinnenmarkt beitragen***. "Die Ergebnisse von 2019 sind ein Beweisdafür, dass sich die europäischen Staaten nicht ausruhen, sondernkontinuierlich danach streben, ihre Online-Dienstleistungen zuverbessern. Deutschland ist bereits heute in den LebenslagenArbeitsplatzsuche und Familienleben europaweit führend - durch diederzeit laufenden Initiativen im Rahmen des Digitalisierungsprogrammssollte es gelingen, diesen Vorsprung zu halten oder sogarauszubauen."Deutschland könnte zukünftig mit eIDAS-Verordnung punktenAlle Länder zeichnen sich besonders durch ihreBenutzerfreundlichkeit aus (85 Prozent). Dies resultiert aus denBemühungen der EU28+, die nutzbare und auf Mobilgeräte ausgerichteteOnline-Dienste anbieten wollen. Der durchschnittliche Wert für diegrenzüberschreitende Mobilität ist mit 53 Prozent der niedrigste dervier wichtigsten Forschungsfelder. Dies bedeutet, dass dieeuropäischen Bürger noch nicht in der Lage sind, E-Government-Dienstein anderen Ländern zu nutzen, wenn es über die reineInformationsrecherche hinaus geht. Die Durchschnittswerte fürwichtige technologische Voraussetzungen wie elektronische Identitäten(eIDs) und elektronische Dokumente (58 Prozent) sowie Bewertungen fürdie Transparenz (62 Prozent) liegen im Mittel. Damit werden dieForderungen der Anwender nach klar beschriebenen Serviceprozessen undgesicherten Möglichkeiten zum digitalen Austausch servicebezogenerDokumente immer noch nicht vollständig erfüllt.Marc Reinhardt resümiert: "Ein nächster Schritt für Europa undspeziell in Deutschland wird die Einrichtung grenzenloser Dienste mitvertrauenswürdiger Authentifizierung sein. Auf diese Weise könnensich Bürger und Unternehmen in einem anderen Land ohne Hindernissefür Online-Dienste bewerben, als wären sie Staatsangehörige einesLandes. Die mittlerweile für die wichtigsten Smartphones verfügbare,direkte Authentifizierung mit dem neuen deutschen Personalausweiskann hier ein wichtiger Hebel sein. Die Führungsrolle bei derUmsetzung der eIDAS-Verordnung**** versetzt Deutschland in die Lage,Punkte im europäischen Vergleich gutzumachen - das zeigen auch dieErgebnisse des diesjährigen Benchmarks."Positive Erfahrungen bei der Nutzung sind der Schlüssel zum ErfolgIm Allgemeinen ist es einfach, Dienste auf der Startseite vonRegierungseinrichtungen zu finden, generelle Informationen sind fürden Nutzer fast immer online auffindbar. Allerdings sindServiceprozesse für Geschäftsdienstleistungen häufiger klarerbeschrieben als für Bürgerdienste. Die Nutzer benötigen mehrInformationen über die Dauer, die Antwortfristen und den Fortschrittihrer Angelegenheiten. Wann immer sich Benutzer entscheiden, einenService online in Anspruch zu nehmen, möchten sie ihre eID einsetzen.Ein positiver Aspekt dabei ist die Möglichkeit, eine einzigenationale Online-Kennung zu verwenden, die eine sichere undvertrauenswürdige Authentifizierung von Bürgern und Unternehmenermöglicht*****. Darüber hinaus ist eine gesicherte digitaleKommunikation von entscheidender Bedeutung, um beispielsweise denFortschritt der Dienste zu verfolgen. Diese Kommunikation mit denBehörden könnte weiter verbessert werden, indem die digitalenBriefkästen zum Mainstream gemacht werden (derzeit bei 63 Prozent),was Zeit und Papier sparen würde.Reinhardt, ordnet abschließend ein: "In den meisten Ländernstartet das E-Government-Nutzererlebnis oft bei Suchmaschinen undzentralen Regierungsportalen. In Deutschland steigen die Nutzerebenfalls entweder über Suchmaschinen oder in zunehmendem Maße auchüber das Verwaltungsportal ihres Vertrauens ein, welches einkommunales Verwaltungsportal oder auch ein häufig genutztes Landes-oder Bundesportal sein kann. Von diesem können sie, nachvollständiger Umsetzung des Portalverbunds bis spätestens 2022, alleweiteren Verwaltungsportale in Deutschland erreichen. Zudem sollenüber den Portalverbund für jeden Bürger das Nutzerkonto inklusiveeines digitalen Postfachs, eine nutzerfreundliche Authentifizierungund beispielsweise eine Bezahlfunktion sichergestellt werden. Damitwerden entsprechende Forderungen der EU gleichzeitig erfüllt."Weitere Informationen oder zum Herunterladen des Berichts findenSie unter:https://www.capgemini.com/de-de/resources/egovernment-benchmark-2019/ Weitere Informationen über die digitale Agenda der EuropäischenUnion finden Sie unter: https://ec.europa.eu/digital-single-market/Über CapgeminiCapgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter vonManagement- und IT-Beratung, Technologie-Services und DigitalerTransformation. Als ein Wegbereiter für Innovation unterstützt dasUnternehmen seine Kunden bei deren komplexen Herausforderungen rundum Cloud, Digital und Plattformen. Auf dem Fundament von 50 JahrenErfahrung und umfangreichem branchenspezifischen Know-how hilftCapgemini seinen Kunden, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Hierfürsteht ein komplettes Leistungsspektrum von der Strategieentwicklungbis zum Geschäftsbetrieb zur Verfügung. Capgemini ist überzeugtdavon, dass der geschäftliche Wert von Technologie durch Menschenentsteht. Die Gruppe ist ein multikulturelles Unternehmen mit über200.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern, das 2018 einen Umsatzvon 13,2 Milliarden Euro erwirtschaftet hat. Mehr unterwww.capgemini.com/de. People matter, results count.*)Der Bericht präsentiert alle zwei Jahre Ergebnisse, d.h. dieErgebnisse für acht Lebensereignisse, die in den letzten zwei Jahren(2017 und 2018) gemessen wurden. Jedes Lebensereignis wird alle zweiJahre ausgewertet. Die Summe dieser Werte ergibt die Leistung desE-Governments.**) Zu den 36 Ländern gehören die Mitgliedstaaten der EuropäischenUnion, Island, Norwegen, Montenegro, die Republik Serbien, dieSchweiz, die Türkei sowie neu aufgenommen Albanien undNordmazedonien. Diese Gruppe von Ländern wird im gesamten Bericht als"Europa" und "EU28+" bezeichnet. ***)Ein digitaler Binnenmarkt [Digital Single Market (DSM)] ist einMarkt, in dem der freie Verkehr von Personen, Dienstleistungen undKapital gewährleistet ist und in dem Einzelpersonen und Unternehmenunter fairen Wettbewerbsbedingungen und einem hohen Schutzniveau fürVerbraucher und personenbezogene Daten, unabhängig von ihrerNationalität oder ihrem Wohnsitz, nahtlos Zugang zuOnline-Tätigkeiten erhalten und diese ausüben können.****)eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trustServices), bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 910/2014 desEuropäischen Parlaments und des Rates über elektronischeIdentifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionenim Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG(Signaturrichtlinie).*****)Der Durchschnittswert des eID-Indikators liegt bei 54%, wobeiMalta, Litauen und Lettland mit 86% oder höher die drei besten Werteerreichten.Pressekontakt:CapgeminiBarbara SchaffrathTel.: +49 69 9515-1246E-Mail: barbara.schaffrath@capgemini.comwww.twitter.com/CapgeminiDEOriginal-Content von: Capgemini, übermittelt durch news aktuell