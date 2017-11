eBlocker deckt auf: Finanzseiten verstoßen gegen Datenschutzgesetze

--------------------------------------------------------------www.eBlocker.comhttp://ots.de/jcU1o--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) - Bei jedem Ausflug ins Internet fallen massig Datenan. Sogenannte Tracker sammeln und verarbeiten diese Daten. Siespeichern etwa, wie wir politisch ticken und wie es um unsereSexualität und unsere Gesundheit steht. Aber auch wie wir finanzielldastehen, ist für Wirtschaft, Politik und Geheimdienste höchstinteressant. Eine aktuelle Studie der Sicherheitsexperten voneBlocker über den Einsatz von Datensammlern (sog. "Trackern") aufInternetseiten im Finanzdienstleistungsbereich offenbart jetzt einerschreckendes Ergebnis: Bis auf Ausnahmen verstoßen die untersuchtenBetreiber zum Teil gravierend gegen die Vorgaben derAufsichtsbehörden. Wer seine Daten wie vom Gesetzgeber vorgesehenschützen will, steht auf verlorenem Posten.Stumpfes Schwert: Das TelemediengesetzDas Telemediengesetz (TMG) soll eigentlich die rechtlichenRahmenbedingungen für elektronische Informations- undKommunikationsdienste in Deutschland regeln. Es beinhaltetbeispielsweise die Pflicht, dass Unternehmen, die Profildaten vonWebsite-Besucher erheben, den Betroffenen informieren, dass sie a)überhaupt Daten erheben, b) zu welchem Zweck und c) an wen sie dieDaten übermitteln. Zudem hat der Nutzer jederzeit das Recht, derDatenspeicherung zu widersprechen (sog. "Opt-Out") und dieses Rechtmuss auf der Website Geräte-unabhängig umgesetzt werden. DieeBlocker-Analyse offenbart allerdings, dass sich in der Praxis dasGesetz als Papiertiger mit fünf großen Problemen entpuppt.- Problem 1: Versteckt und kompliziertDie Datenschutzinformationen müssen sich Seitenbesucher selbstbeschaffen. Dazu gilt es, die Datenschutzbestimmungen zu studieren,die sich im Kleingedruckten verbergen. Die Ausführungen sind in derRegel mehrere Seiten stark. Beispiel smava.de: DieDatenschutzerklärung umfasst ganze 7 DIN A4-Seiten. Ein dickerBrocken, wenn man nur mal kurz Kreditkonditionen vergleichen will.Darin gilt es dann in erster Linie, die Links zu den Opt-Out-Seitender Datensammler aufzuspüren und diese dann abzuschalten. Dieseumständliche Prozedur ist im Prinzip beim Besuch jeder Internetseiteein Muss, schließlich kommen überall andere und immer neuabzuschaltende Tracker zum Einsatz.- Problem 2: Datenschutzerklärungen oft unvollständig und veraltetDie Datenschutzerklärungen leisten nur dann eine Hilfe gegen denDatensammelwahnsinn, wenn sie auf dem neuesten Stand sind. Das istaber nicht immer der Fall, wie die eBlocker-Experten bei der Analyseder Finanzseiten entdeckten. Ein besonders extremer Fall ist dabeizinsen-berechnen.de. Mit 76 Trackern auf der Startseite ist alleindie schiere Anzahl erstaunlich hoch. Noch viel schlimmer: In derDatenschutzerklärung deklarieren die Betreiber nur gerade einmal dreidavon. Nutzer haben in diesem Fall also gar keine Möglichkeit, denTrackern per Opt-Out einen Riegel vorzuschieben. Offenbar ist es denSeitenbetreibern zu aufwendig, ihre Datenschutzerklärungen regelmäßigzu aktualisieren, wenn sie neue Datensammler hinzufügen. Es geht abernoch bequemer, wie das Beispiel finanzrechner.org zeigt. Hier fehltschlicht die Datenschutzerklärung, obwohl mehr als zehn Tracker amStart sind.- Problem 3: Technische Hürden beim WiderspruchZinsen-berechnen.de ist leider kein Einzelfall. Auch bei smava.detummelten sich zum Testzeitpunkt 38 Tracker, von denen nur 12 in derDatenschutzerklärung auftauchen. Obendrein bietet smava.de dieDatenschutzerklärung nur im PDF- Format an, für dessen Anzeige derNutzer ein zusätzliches Plugin oder eine gesonderte App benötigt.Auch bei zinsen-berechnen.de ist die Widerspruchsmöglichkeit zum Teilnur per Plugin-Installation und nicht Browser- und Geräte-unabhängigmöglich. Deutschsprachige Nutzer stoßen überdies oft auf sprachlicheBarrieren. Denn längst nicht jeder Datensammler macht sich die Mühe,seine Opt-Out-Bestimmungen zu übersetzen. Weiterer Stolperstein: EinCookie im Speicher des Geräts hält den Widerspruch fest. Wird dergelöscht, geht das Spiel wieder von vorne los. Außerdem müssen Nutzerden Widerspruch auf jedem einzelnen Gerät separat durchführen.- Problem 4: Effekt nicht überprüfbarAngenommen, es gibt wirklich Surfer, die bei jedem Seitenbesuchbrav die Datenschutzbestimmungen studieren und Tracker händischaussperren. Ob diese aufwendige, realitätsfremde Prozedur aberüberhaupt etwas bewirkt, lässt sich kaum kontrollieren. Bei derÜberprüfung von commerzbank.de stellten die eBlocker-Expertenbeispielsweise fest, dass der Widerspruch gegen das Tracking für denNutzer augenscheinlich ohne Reaktion blieb. Damit nicht genug: DieCommerzbank lässt sogar Tracker im sensiblen Online Banking-Bereichzu. Das stellt nicht nur ein immenses Risiko für die Privatsphäre,sondern auch ein großes Sicherheitsrisiko dar. Schließlich könntenHacker den Programmcode manipulieren, der vom Datensammler im OnlineBanking geladen wird.- Problem 5: Mangelhafte KontrolleEgal ob Seitenbetreiber komplett veraltete Datenschutzbestimmungenanbieten oder sogar komplett darauf verzichten: Den Staat scheint dasnicht zu kümmern. Es ist unverständlich, warum Aufsichtsbehördengerade bei stark frequentierten Angeboten, die offensichtlich gegendas Telemediengesetz verstoßen, nicht eingreifen. Eine Ursache könntesein, dass die Datenschutzbehörden hoffnungslos unterbesetzt sind. InBayern existieren beispielsweise 700.000 Unternehmen, diepersonenbezogene Daten erheben. Dem gegenüber stehen 16 Mitarbeiter,die Datenschutzvorgehen bearbeiten und kontrollieren. In anderenBundesländern sieht es ähnlich schlecht aus. Die Folge: Unternehmenkönnen es sich erlauben, beim Datenschutz zu schlampen.FazitIm Rahmen der Untersuchung analysierten die eBlocker-Expertenstichprobenartig sechs Finanzseiten. Dabei kam heraus, dass in punctoDatenschutz davon fünf nicht den gesetzlichen Anforderungen genügen.Obendrein zeigt sich erneut, dass datenschutzsensible Surfer voreiner Sisyphusaufgabe stehen, wenn sie sich vor Trackern abschirmenwollen. Daraus ergeben sich zwei Erkenntnisse. Erstens: Datenschutzspielt für viele Seitenbetreiber keine große Rolle. Schließlich drohtkaum Gefahr, von Aufsichtsbehörden verfolgt oder sanktioniert zuwerden. eBlocker Geschäftsführer Christian Bennefeld fordert daher:"Die Datenschutzbehörden müssen durch anlasslose Prüfungenöffentlichkeitswirksame Präzedenzfälle schaffen, die Signalwirkung analle Website-Betreiber haben". Zweitens: Das Telemediengesetzfunktioniert in der Praxis schlicht und ergreifend nicht. Es müssenneue Lösungen her, die es Surfern mit wenigen Klicks erlauben, sichwirkungsvoll vor Datensammlern zu schützen. Solange die fehlen,bleibt der umfassende Schutz privater Daten an jedem Einzelnen selbsthängen, zum Beispiel durch den Einsatz des eBlockers. Angeschlossenans Heimnetzwerk, anonymisiert der eBlocker das Online-Verhaltensämtlicher internetfähiger Geräte im Netzwerk. Er schützt neben demComputer auch Tablets, Smart-TVs, Spielekonsolen und IoT-Geräte, fürdie es sonst kaum Möglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre gibt.Über die eBlocker GmbHNach zweijähriger Vorbereitung im Verborgenen ging 2015 dieeBlocker GmbH mit Sitz in Hamburg an den Start. Deren ProdukteeBlocker Pro und eBlocker Family geben Privatpersonen die Kontrolleüber ihre ungewollt während des Surfens im Internet preisgegebenenInformationen zurück. So erhalten die Nutzer wieder die Hoheit undvolle Kontrolle über Ihre Daten. Der eBlocker Family verfügtzusätzlich über Jugendschutzfunktionen, über die sich unter anderemWeb-Inhalte und Surfdauer beschränken lassen. Unmittelbar nachAnschluss des eBlockers blockiert er effektiv sämtliche Tracker unddatensammelnde Werbung, anonymisiert die IP-Adresse und lässt alleNutzer vollkommen anonym surfen. Der eBlocker schützt dabei sämtlicheGeräte im Heimnetz per Plug&Play, ohne zusätzlicheSoftwareinstallation. Dank einfachem Anschluss, automatischerKonfigurierung und täglichen Software-Updates ist der eBlocker auchfür technisch unerfahrene Nutzer schnell und unkomplizierteinsetzbar.