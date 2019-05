eBike your Life - Das neue E-Bike Festival in Schierke am Brocken und im Harz - Ganz ohne Wettbewerb und dafür mit viel Genuss

Schierke im Harz (ots) - Schierke am Brocken, der kleine Ort amFuße des höchsten Gipfels im Norden Deutschlands, ist idealerAusgangspunkt für Wanderungen oder Mountainbike-Touren durch denHarz. Immer mehr Gäste nutzen auch E-Bikes, um die bergige Umgebungzu erkunden um dann erstaunt festzustellen, dass eineMountainbike-Tour auch mit wenig Anstrengung möglich ist und trotzdemmaximalem Fahrspaß bieten kann.Die eBike your Life ermöglicht nun vom 17.bis 19. Mai 2019Neulingen und Einsteigern das Fahrgefühl eines E-Mountainbikeskennenzulernen und bei geführten Touren gleichzeitig den Harz undseine kulinarischen Besonderheiten zu entdecken.Bei der Premiere des Events in Wernigerode, Braunlage, Schierkeund Bad Harzburg dreht sich ein ganzes Wochenende lang alles um dasBiken mit Unterstützung des lautlosen, umweltfreundlichenElektromotors. Das Mittelgebirge verwandelt sich in ein Eldorado fürE-Mountainbike-Begeisterte. Mit elektrischem Rückenwind treten dieTeilnehmer gemeinsam in die Pedale und testen in der Welt der Hexenund Luchse die Neuheiten am Markt. Drei exklusiv konzipierte Routenerschließen die Gegend um den Brocken und den Oberharz. Durch dieOption, zwischendurch von der Route abzuweichen und herausforderndeTrails zu fahren, bevor man wieder zur Gruppe stößt, kommt auch derVollblut-Mountainbiker auf seine Kosten. Neben traumhaften Routenkönnen sich die Teilnehmer zudem an regionalen Spezialitäten undeinem spannenden Rahmenprogramm mit Rundum-Sorglos-Paket erfreuen.Bei eBike your Life steht nicht etwa der Wettkampf im Mittelpunkt.Ziel des einzigartigen Eventformates ist das gemeinsame Genießen vonNatur und Kulinarik in kleinen Gruppen, welche von professionellenE-Mountainbike Guides begleitet werden. Durch die extra PortionSchwung weitet sich der eigene Aktionsradius extrem aus und diespektakuläre Landschaft des Harzes wird spielerisch erkundet. Kurzbevor die Kraftreserven von E-Bike und E-Biker aufgebraucht sind,wird typisch regional eingekehrt. Hungrige Genießer werden vonansässigen Gastronomen mit kulinarischen Köstlichkeiten wieder aufTouren gebracht.Start in der neuen Schierker Feuerstein Arena"Die Premium-Tour am Samstag mit Start in der Schierker FeuersteinArena ist das Highlight von eBike your Life", sagt Veranstalter ToniGrassl. Schon die Architektur der neuen Schierker Feuerstein Arena,die gerade mit dem German Design Award 2019 ausgezeichnet wurde,beeindruckt. "Diese rund 50 Kilometer lange Tour bietet denTeilnehmern die Möglichkeit, die ganze Vielfalt der Regionkennenzulernen und zwar in sämtlichen Schattierungen des Tages."Hinter jeder Kurve wartet ein neues Highlight. Nach ca. 1.400Höhenmetern und sechs Stunden Fahrfreude, unendlich vielen Eindrückensowie etlichen auf der Strecke gebliebenen Kalorien kehren dieTeilnehmer zum Ausgangsort zurück. Eine weitere exklusive Tourstartet in Braunlage und bietet mit rund 43 Kilometern und circa 880Höhenmetern einen idealen Einstieg ins E-Bike-Wochenende. DenAbschluss des Veranstaltungswochenendes bildet die Sonntagstour abBad Harzburg, die panoramareiche Ausblicke über das Harzvorland unddas Okertal, sowie abwechslungsreiche und Trail-reiche Abschnitteverspricht.Genuss pur dank Rundum-Sorglos-PaketTrotz elektrischer Unterstützung fordern die Touren einiges anKondition und Sitzfleisch. Damit sich die E-Biker voll und ganz aufdie Bewältigung der Strecke konzentrieren können, bekommen sie einRundum-Sorglos-Paket. Darin enthalten sind nicht nur dieUnterstützung durch einen erfahrenen Guide, sondern auch Infomaterialzur jeweiligen Tour, Rucksackverpflegung inklusive Getränke sowie dieMöglichkeit, sich an gekennzeichneten Haltestellen von einemBegleitfahrzeug abholen zu lassen, sollten einen unterwegs die Kräfteverlassen. Um bei Mensch und Rad die Akkus wieder aufzuladen, sindzwischendrin längere Pausen vorgesehen, die mit kulinarischen undtouristischen Highlights kurzweilig gehalten werden. Ist die Streckegeschafft, können sich die Teilnehmer über eine Urkunde, sowie eingeselliges Finisher Get-together freuen. Die Touren können mit demeigenen Pedelec oder mit modernsten Leih-E-Bikes von Harz Mobil inAngriff genommen werden. Das gesamte Event wird von einemRahmenprogramm mit Sponsorenausstellung begleitet, welches dieMöglichkeit bietet, aktuelle E-Bikes auf Herz und Akku zu testen,neueste Bike Gadgets kennenzulernen und vom breiten Angebot derregionalen und überregionalen Partner zu profitieren.Mountainbike-freundliche UnterkünfteDarüber hinaus bieten die Partnerunterkünfte "Harzer Kultur- undKongresshotel" in Wernigerode, "Das Schierke" und die Ferienanlage"Zum Wildbach" in Schierke, das Landhaus "Zu den Rothen Forellen" inIlsenburg und das "Solehotel Tannenhof" in Bad Harzburg Erholung undWellness nach einem spannenden Outdoor-Tag im Sattel. In Braunlagestehen Wohlfühlzimmer im "relexa hotel Harz-Wald" und im "MaritimBerghotel Braunlage" für E-Biker zur Verfügung. Einige Betriebe, wiedie Ferienanlage "Zum Wildbach" in Schierke, sind alsMountainbike-freundlich eingestuft und haben ihr Angebot auf diespeziellen Bedürfnisse von Mountainbikern ausgerichtet. So sind unteranderem Werkzeuge für kleinere Reparaturen und auch eineverschließbare Abstellmöglichkeit für die Bikes vorhanden.Regionale Kooperationspartner der ExtraklasseBei der Erstellung und Konzeption der exklusiven eBike yourLife-Genusstouren, welche so in keinem Tourenführer zu finden sind,waren sowohl die Tourismuspartner Wernigerode, Braunlage, Schierke,Bad Harzburg und Ilsenburg, als auch die Mountainbike- undKartographie-Experten des Wernigeröder Schmidt-Buch-Verlagsfederführend beteiligt. Vor allem dank des Know-Hows und derErfahrung, welche durch den Schmidt-Buch-Verlag in die Routenführungeingeflossen sind, erweisen sich die Genusstouren als äußerstabwechslungsreich und heben Besonderheiten der Region hervor. Alsherausragendes Kooperationsprojekt hat sich das Unternehmen "HarzMobil" zum Ziel gesetzt, den Harz mobil zu machen und einzusammenhängendes E-Bike Paradies zu entwickeln. Gemeinsam mitmehreren Partnern in der Region kann Harz Mobil zum Beispiel auchgrößere Kontingente an E-Bikes für Gruppen zur Verfügung stellen.Durch die Kooperation zwischen Harz Mobil und eBike your Life wirdrund um Wernigerode ein neuer Standard im Bereich E-Biking gesetzt.Die Organisation stellt nicht nur modernste E- Mountainbikes zurVerfügung, sondern klärt die Teilnehmer auch über die Fahrtechnikauf, präsentiert Verhaltensregeln im Nationalpark und steht imPannenfall mit Rad und Werkzeug zur Seite. Ein großer Dank giltaußerdem den Partnern BMW Block am Ring und IKK gesund plus, sowieden Stadtwerken Wernigerode, welche die eBike your Life Veranstaltungermöglichen.Weitere Outdoor-Erlebnisse in Schierke in PlanungDie touristische Infrastruktur in Schierke am Brocken entwickeltsich weiter. Mit den Bergwelten Schierke wird derzeitig am Winterbergein modernes Outdoor-Freizeitangebot geplant, das Natur, Sport undSpiel zu allen Jahreszeiten miteinander verbindet. Herzstück desVorhabens ist eine Seilbahn von Schierke zum Winterberg. Derzeitläuft das Raumordnungsverfahren, die Eröffnung ist für Dezember 2020geplant.Infos und Anmeldung zur eBike your Life:www.ebike-your-life.comTourist-Information SchierkeBrockenstraße 1038879 Wernigerode OT SchierkeTel. 039455 - 8680www.schierke-am-brocken.deWernigerode Tourismus GmbHMarktplatz 1038855 WernigerodeTel. 03943 - 55378-35www.die-walpurgis-schierke.dePressekontakt:Tourist-Information SchierkeTel. 039455 - 8680Wernigerode Tourismus GmbHTel. 03943 - 55378-35Original-Content von: Luxus Ferienhäuser Schierke, übermittelt durch news aktuell