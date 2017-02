Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Dreilinden / Berlin (ots) -Weinliebhaber, aufgepasst: Bei eBay gibt es ab jetzt genau denrichtigen Wein für jeden Geschmack. Mit der neuen Kategorie "Wein"baut eBay das Sortiment im Bereich Wein und Schaumwein erheblich aus.Unter http://www.ebay.de/wein gibt es ab sofort Weine diverser Sortenund Preisklassen sowie passendes Zubehör und viele weiterführendeInformationen aus der Welt des Weins.Mit wenigen Klicks zum richtigen WeinAlle 15 Sekunden wird bei eBay eine Flasche Wein gekauft - bisherwaren dies vor allem alte Weine und Weinraritäten. Dies ändert sichnun mit dem Start einer eigenen Kategorie für Wein. Mit aktuell47.000 Angeboten bietet eBay genau den passenden Wein für jedesPortemonnaie und jeden Geschmack. Die Auswahl reicht von Rot-, Rosé-und Weißweinen bis zu Sekt und Schaumwein. Neben großenOnline-Fachhändlern wie vinos.de, wein.de oder weinvorteil.de bietenauch lokale Weinhändler und Winzer ihre Produkte an. Die neue Seiteführt alle Angebote zusammen und präsentiert sie übersichtlich inverschiedenen Unterkategorien. Ein spezieller Weinfinder erleichtertdie Suche nach genau dem passenden Wein. So kann zum Beispiel nachWeinsorten, Herkunftsländern oder dem Preis sortiert werden. Aucheine auf verschiedene Speisen abgestimmte Weinauswahl ist möglich.eBay PLUS-Kunden finden ausgewählte Pakete in einer zusätzlichenUnterkategorie.Kleine WeinschuleWelche Rebsorten gibt es und wie wird Wein richtig gelagert? Füralle, die zum Experten auf dem Gebiet Wein werden wollen, gebenRatgeber und Videos wertvolle Hilfestellung für den Kauf und dasrichtige Handling. Einmal im Monat gibt außerdem der renommierteSommelier Torsten Junker aus dem Hamburger Hotel und Restaurant LouisC. Jacob Tipps, um den richtigen Wein zu finden, und teilt seineWeinempfehlungen. "Die Weinseite von eBay ist eine tolleWeinsuchmaschine, um den richtigen Wein zum jeweiligen Anlass zufinden. Sie bietet ein abwechslungsreiches Sortiment - vom Wein fürjeden Tag bis hin zu Raritäten für den passionierten Weinsammler",erklärt Junker.Diese und weitere Informationen sowie Bildmaterial finden Sieunter diesem Link: http://bit.ly/2lgimfu.Diese Informationen finden Sie auch im eBay-Pressecenter:http://ots.de/gvTn4.Über eBay:eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) ist ein global führendes Unternehmen imBereich Handel. Die zum Unternehmen gehörenden Plattformen eBay,StubHub sowie eBay Classifieds verbinden Millionen Käufer undVerkäufer auf der ganzen Welt und schaffen durch 'Connected Commerce'wirtschaftliche Chancen und neue Möglichkeiten für alle. eBay wurde1995 in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist heute einer derweltweit größten und lebendigsten Marktplätze mit einem Angebot voneiner einzigartigen Breite und Tiefe. Im Jahr 2016 wurden auf demeBay-Marktplatz Waren im Wert von 84 Milliarden US-Dollar gehandelt.Mehr Informationen über das Unternehmen und die zu ihm gehörendenMarken sind zu finden unter http://www.ebayinc.com.Pressekontakt:Marita Wünsch | eBay Group Services GmbH | UnternehmenskommunikationAlbert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Europarc DreilindenTel: +49 (0)30. 8019. 5381 | E-Mail: presse@ebay.deAuf unserer Website: http://presse.ebay.deNadine Gabriel | achtung! GmbH | Account DirectorStraßenbahnring 3, 20251 HamburgTel: +49 (0)40. 450210. 821 | E-Mail: nadine.gabriel@achtung.deOriginal-Content von: eBay GmbH, übermittelt durch news aktuell