eBay hat für das 1. Halbjahr überraschend gute Zahlen präsentiert!

der Internetkonzern hat sich von der Abspaltung der PayPal-Tochter voll und ganz erholt. Auch wenn damit ein wichtiges Standbein weggefallen ist, kann sich eBay jetzt wieder stärker auf das eigentliche Kerngeschäft konzentrieren: dem Online-Shopping. Hier wurden zuletzt erstklassige Erfolge erzielt, die man eBay so eigentlich gar nicht mehr zugetraut hätte. Der Umsatz stieg um 4,1% auf rund 4,6 Mrd. $. Der Gewinn verbesserte sich dabei um fast ein Viertel auf 0,97 $ pro Aktie.

Neue Marketingstrategie geht auf

Verantwortlich für die guten Zahlen war die veränderte Marketingstrategie. eBay möchte weg vom schmuddeligen Flohmarkt-Image und wieder als echter Wettbewerber im Online-Shopping wahrgenommen werden. Die Strategie beinhaltet drei wesentliche Aspekte: zunächst wurde eine breit angelegte Werbekampagne gestartet, die eBay wieder als attraktive Plattform für Schnäppchenjäger darstellte.

Zweitens bietet eBay jetzt über 15.000 Produkte mit einer Tiefpreisgarantie an, um so dem Einzelhandel und Amazon größeren Druck zu machen. Letztlich wurden sogar für manche Produkte eine Art eBay-Flatrate für Versandkosten eingeführt, ähnlich wie man es vom Erzrivalen Amazon kennt. Insgesamt ging die Strategie auf. Der Marktplatz wird wieder beliebter. Die Zahl der professionellen Anbieter steigt stetig an. Auch wenn eBay höhere Sonderbelastungen drohen, ist der Konzern auf dem richtigen Weg.

Unternehmensporträt

eBay ist der weltweit führende Anbieter von Online-Auktionen. Der Konzern hat es geschafft, den Nervenkitzel des Auktionshauses in die Online-Welt zu übertragen. eBay bietet auf seiner Webseite Anbietern und Nachfragern die Möglichkeit, alle Arten von Produkten zu handeln. Nach der Abspaltung der Bezahltochter PayPal konzentriert sich eBay jetzt gezielt auf seine Marktplätze im Internet.

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.