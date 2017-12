eBay: Was kann die aktuelle Akquisition?

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

die eBay-Aktie hat sich in den letzten fünf Wochen positiv entwickelt. Ein Plus von mehr als 5 % steht zu Buche. Charttechnisch betrachtet sind sowohl der sekundäre als auch der primäre Aufwärtstrend intakt. Der sekundäre Aufwärtstrend könnte bei Kursen unterhalb von 34 US-Dollar je Aktie erstmals infrage gestellt sein. Die relevante Kurszone für den primären Aufwärtstrend liegt in etwa bei 29-29,5 US-Dollar je Aktie. Geht man rein nach markttechnischen Kriterien, so könnte das nächste Kursziel in etwa bei 45 US-Dollar je Aktie liegen. Hier verläuft die obere Trendlinie des primären Aufwärtstrends.

Hohe Abhängigkeit vom Segment “Marketplace”

Fundamental betrachtet konnte eBay zuletzt überzeugen. Das Unternehmen hat im wichtigen Segment “Marketplace” einen Anstieg beim Umsatz von 8 % erzielen können. Ca. 79 % der gesamten Umsätze wurden durch das Segment bewerkstelligt. Dadurch ergibt sich für eBay, aus meiner Sicht, leider eine zu hohe Abhängigkeit von einem Segment, das nicht gerade einem weniger werdenden Konkurrenzdruck ausgesetzt ist. Amazon und Co. lassen grüßen. Das ist natürlich auch eBay bewusst, weshalb man sich mit Hilfe von Akquisitionen, wie das mittlerweile üblich ist, gegen die Konkurrenz wappnen möchte.

Terapeak ist bei Händlern ein bereits bekanntes Tool

Im Rahmen der letzten Akquisition hat sich eBay bei Terapeak eingekauft. Terapeaks Analysetools hatte eBay bereits zuvor integriert gehabt, nun ging das Technologierunternehmen gänzlich an das Onlinehändler-Portal. Der Preis wurde nicht genannt. Terapeak analysiert die vorliegenden eBay-Daten, wie etwa das Angebot und die Nachfrage nach gewissen Produkten sowie deren Preise. Anhand der Daten können Verkäufer gewisse Trends erkennen und diese zu ihren Gunsten ausnutzen.

Optimierung von Marketing

Neben diesen Trends kann Terapeak allerdings auch dabei helfen, die richtigen Marketing-Werkzeuge zu wählen, wie etwa die richtigen Keywords oder Beschreibungen. Je nachdem in welchem Produktbereich man sich bewegt, kann das sehr hilfreich sein. Man denke nur an Nischenprodukte, die zwar interessant wären, bei denen die falsche Vermarktung allerdings verhindert, dass sie überhaupt gefunden werden.

Terapeak kann viel, das Denken sollte der Händler dennoch selbst übernehmen

Darüber hinaus kann Terapeak Listen zu den potentiellen Konkurrenten liefern sowie eine Menge damit zusammenhängender Daten. Insgesamt ist Terapeak gerade für Verkäufer ein mächtiges Tool, das aufgrund der umfangreichen Möglichkeiten jedoch auch seine Tücken hat. So wurde in der Vergangenheit oft kritisiert, dass gewisse Trends zwar angezeigt wurden, es sich aber dabei um kaum nachhaltige Trends gehandelt hat.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.