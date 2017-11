Die eBay Top-Deals zur Cyber Week am 25. November

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Dreilinden / Berlin (ots) - Noch bis 27. November bis zu 50Prozent auf Top-Marken wie Apple, Samsung, Sony und Adidas bei eBayunter https://www.ebay.de/rpp/black-friday-sales sparen / eBayPlus-Mitglieder sparen zusätzlich mit einem 20-Euro-GutscheinBis einschließlich Cyber Monday am 27. November bietet eBay unterhttps://www.ebay.de/rpp/black-friday-sales die besten Deals desJahres und läutet damit die vorweihnachtliche Saison ein: Täglichgibt es neue Top-Angebote und Aktionen mit bis zu 50 Prozent aufTop-Marken wie Apple, Samsung, Sony und Adidas. eBay Plus-Mitgliedererhalten zusätzlich einen 20-Euro-Gutschein bei einemMindestbestellwert von 50 Euro.Unter den täglich wechselnden Angeboten sind heute Top-Deals wiez. B.:- Kochgeschirr-Set Provence Plus, 5-tlg., von WMF, mit eBayPlus-Rabatt nur 79,95 Euro- 501 Jeans Original und Levi's 511 Slim Fit für Herren in versch.Modellen von Levi's, mit eBay Plus-Rabatt nur 39,95 Euro- Flip4 Bluetooth-Lautsprecher von JBL, mit eBay Plus-Rabatt nur73,90 EuroAlle Angebote sind gueltig, solange der Vorrat reicht.Tiefpreisgarantie verspricht die besten PreiseWie immer gilt auch bei diesen Angeboten dieeBay-Tiefpreisgarantie. Damit garantiert eBay, dass der Preis einesWOW!-Angebots mindestens ebenso guenstig ist wie bei einer Reihegroßer Wettbewerber wie zum Beispiel amazon.de, otto.de oderzalando.de. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, passt eBay denPreis des eigenen Angebots dem des Wettbewerbsangebots an. Findet einKäufer hier ein Angebot, das bei einem definierten Wettbewerber nochguenstiger ist, wird es von eBay geprueft. Anschließend passt eBayden Preis an, stellt einen Gutschein über die Preisdifferenz aus undder Artikel kann zum guenstigsten Preis gekauft werden. Alle Detailszur Preisgarantie gibt es unterhttps://pages.ebay.de/wow-tiefpreisgarantie/.Über eBay PluseBay Plus ist der Premium-Service für Käufer, der Einkaufen beieBay noch einfacher und sorgloser macht. Für 19,90 Euro im Jahr istfür Kunden der Premium-Versand aller eBay Plus-Artikel kostenfrei.Gefällt etwas nicht, können die bestellten Artikel innerhalb einesMonats kostenlos zurückgesendet werden. Zudem profitieren eBayPlus-Kunden von Aktionsangeboten und Rabatten. Unter einergebührenfreien Telefonnummer können sich Kunden außerdem an einenspeziellen Premium-Kundenservice wenden.Das Bildmaterial und die Pressemitteilung können Sie hierdownloaden: http://bit.ly/2B69dxNAlle Infos sowie diese Meldung finden Sie auch im eBayPressecenter unter http://bit.ly/2BfMm3z.Über eBay:eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) ist ein global fuehrendes Unternehmen imBereich Handel. Die zum Unternehmen gehörenden Plattformen eBay,StubHub sowie eBay Classifieds verbinden Millionen Käufer undVerkäufer auf der ganzen Welt und schaffen durch 'Connected Commerce'wirtschaftliche Chancen und neue Möglichkeiten für alle. eBay wurde1995 in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist heute einer derweltweit größten und lebendigsten Marktplätze mit einem Angebot voneiner einzigartigen Breite und Tiefe. Im Jahr 2016 wurden auf demeBay-Marktplatz Waren im Wert von 84 Milliarden US-Dollar gehandelt.Mehr Informationen über das Unternehmen und die zu ihm gehörendenMarken sind zu finden unter www.ebayinc.com.Pressekontakt:Marita Wünsch | eBay Group Services GmbH | UnternehmenskommunikationAlbert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Europarc DreilindenTel: +49 (0)30. 8019. 5381 | E-Mail: presse@ebay.deAuf unserer Website: presse.ebay.deJessica Steffenhagen | achtung! GmbH | Senior Account ManagerStraßenbahnring 3, 20251 HamburgTel: +49 (0)40. 450210. 695 | E-Mail: jessica.steffenhagen@achtung.deOriginal-Content von: eBay GmbH, übermittelt durch news aktuell