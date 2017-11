eBay Retail Report: So shoppen sich die Deutschen durch Trends, Anlässe und Vorlieben in 2017

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Dreilinden / Berlin (ots) - Welche Trends haben in diesem Jahr dasEinkaufsverhalten der Deutschen beeinflusst? Wie konsumanregendwirken bestimmte saisonale Ereignisse oder Hypes? Und zeigen sich dieDeutschen beim Online-Kauf typisch deutsch? Welche Klischees bedienenwir tatsächlich - und wo überraschen wir uns?Der eBay Retail Report (unter www.ebay-report.de) gibt auf Basiseiner umfassenden Analyse der eBay-Marktplatzdaten viele Einblicke indie Shoppingroutinen, Suchtrends und Lieblingsprodukte der Deutschen- mit teils überraschenden Ergebnissen.- Alle Jahre wieder... Erst die Kinder, dann der Partner - derWeihnachtsgeschenke-Kauf startet mit LEGO und Computerspielen imNovember, technischen Geräten wie Smartphones oder FitnessuhrenAnfang Dezember und endet mit dem Last-Minute-Kauf von Ringen amWochenende vor Heiligabend.- Teure PS-Gefährten: Von wegen Designerhandtaschen! Die teuerstenProdukte, die 2017 über die virtuelle Ladentheke gingen, habenordentlich Pferdestärken unter der Haube: Platz 3: Für ganze37.000 Euro wurde Marke John Deere 6330 Premium Traktorverkauft. Platz 2 belegt der Radlader CAT 906A mit einemVerkaufspreis von 46.113 Euro. Unschlagbar auf Platz 1 und mit49.050 Euro das teuerste Produkt 2017 steht der Traktor Schlüter1500 TVL.- Schwarz-Gelb vor Mia san Mia! Bei eBay wird dieBundesligatabelle 2017 von Borussia Dortmund angeführt. Sosuchte alle 1,5 Minuten ein BVB-Fan nach Tickets, Trikots unddem Verein. An zweiter Stelle stand der FC Bayern München, nachdem alle 2 Minuten gesucht wurde. 1:0 für Schwarz-Gelb!- Volkssport Dart: Promi-Dart-WM und Traum-Quoten für Sport1. Dasschlägt sich auch auf das Kaufverhalten der Deutschen nieder.Zum Finale der Dart-WM wurde alle 1,5 Minuten nach Dart-Scheibengesucht.- Deutschland im Konsolenfieber: Auch in 2017 gibt es Neuigkeitenaus der Zockerbranche: Das Rennen um die beliebteste Konsolenach Launch gewinnt die SNES mini im Retrodesign, dicht gefolgtvon der moderner aussehenden Version, der Nintendo Switch. Daskultige Revival der Neunziger wurde am Tag des Verkaufsstartsvon rund 14.300 eBay-Nutzern gesucht, die Nintendo Switch folgtknapp dahinter mit rund 14.100 Suchenden. Die neue Xbox One Swurde dagegen "nur" von 11.400 Nutzern gesucht.- VW Golf im Herzen? Von wegen! Der VW Golf - ein deutscherKlassiker - führt zwar die Liste der Neuzulassungen an, istjedoch bei eBay erst auf Platz 5 der Top-Autothemen zu finden.Das meiste Geld investieren die Deutschen in ihren BMW, Skodaund Ford. Jeden Tag suchten 3.600 Personen nach BMW, 2.400Personen nach Skoda-Artikeln, darauf folgen 2.100 Suchanfragennach Ford und "nur" 1.800 Personen suchten VW-Artikel.- Deutschland - eine Sneaker-Nation: Sportliche Sneakers (deutsch:Schleicher) waren in 2017 DER Fashion Trend - ob bunt oderklassisch weiß, ob mit Schleife oder Plateausohle, es gab seltenso viele Sneaker-Formen und Farben wie im Turnschuh-Fashion-Jahr2017! Der Trend zeigt sich auch ganz klar im Shoppingverhaltender eBay-Nutzer, die 125 Prozent häufiger nach Turnschuhensuchten als nach Pumps. Dabei waren vor allem angesagt: adidasYeezy Boost, adidas Superstar, Nike Cortez und Puma HeartBasket.- Ungebrochener Harry Potter Hype: Harry Potter und dasverwunschene Kind - auch 20 Jahre nach dem ersten Band hat dieFaszination um Harry Potter nicht nachgelassen. DieBucherscheinung ließ die Anfragen zum jungen Zauberer um 925Prozent steigen.- Fidget Spinner - eine Nation dreht durch: Mitte Mai wurde imSchnitt alle 3 Sekunden nach den Drehkreiseln gesucht. Das warder Höhepunkt des Trends um Fidget Spinner.- Regensommer in Deutschland: Der Juli zählt zu den nassestenJuli-Monaten seit 15 Jahren. Parallel zur Niederschlagsmengestiegen die Anfragen zu Regenjacken um 690 Prozent, Gummistiefelum 450 Prozent und Regenschirme um 590 Prozent.- Dauerbrenner iPhone: Auch zehn Jahre nach der Markteinführungdes iPhones ist jede neue Version ein echter Hype bei eBay.Täglich wurde alle 11 Sekunden nach dem iPhone 6 gesucht, alle13 Sekunden nach dem iPhone 7 und nur einen Tag nach Ankündigunggaben die eBay-Nutzer alle 9 Sekunden "iPhone X" in dieSuchmaske ein.- Smart ist in! Nicht nur Sprachassistenten vereinfachen das Lebenimmer mehr - auch smarte Haushaltsgeräte sind nach wie vor imTrend. Alle 37 Sekunden wurde die SONOS Playbar gesucht,Saugroboter waren alle 5 Minuten ein Thema bei eBay und dersmarte Helfer Mähroboter wurde alle 9 Minuten gesucht.- Hund, Katze, Fisch Der Deutschen liebsten Haustiere sindeindeutig Hund, Katze und Fisch - denn in der KategorieHaustierbedarf wurde über das Jahr dafür das meiste Geldausgegeben. Für Hunde und Fische steht Futter auf Platz 1, fürKatzen investieren die Deutschen vor allem in Kratzbäume undKatzenmöbel.- Von wegen Schlager Deutschland ist keine Schlager-Nation. StattHelene Fischer wurden auf dem Online-Marktplatz am häufigstennach Konzertkarten von Ed Sheeran, den Rolling Stones und PhilCollins gesucht! (Helene auf Platz 6).Alle Fakten des eBay Retail Reports finden Sie unterwww.ebay-report.de. Wünschen Sie darüber hinaus Zahlen, Daten undFakten zum Shoppingverhalten der Deutschen in 2017? Dann fragen Siegerne bei uns an, wir können innerhalb weniger Tage weitere Daten zumShopping-Verhalten der eBay Käufer in Deutschland erfassen.Weitere Informationen erhalten Sie unter presse.ebay.de.Tagesaktuelle Meldungen von eBay gibt es im Pressebereich und aufunserem Twitter-Account @eBayDE_News.Über eBayeBay Inc. (NASDAQ: EBAY) ist ein global führendes Unternehmen imBereich Handel. Die zum Unternehmen gehörenden Plattformen eBay,StubHub sowie eBay Classifieds verbinden Millionen Käufer undVerkäufer auf der ganzen Welt und schaffen durch "Connected Commerce"wirtschaftliche Chancen und neue Möglichkeiten für alle. eBay wurde1995 in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist heute einer derweltweit größten und lebendigsten Marktplätze mit einem Angebot voneiner einzigartigen Breite und Tiefe. Im Jahr 2016 wurden auf demeBay-Marktplatz Waren im Wert von 84 Milliarden US-Dollar gehandelt.Mehr Informationen über das Unternehmen und die zu ihm gehörendenMarken sind zu finden unter presse.ebay.de sowie ebayinc.com.Pressekontakt:Weitere Informationen erhalten Sie:Daphne Rauch | eBay Corporate Services GmbH |UnternehmenskommunikationMarktplatz 1, 14532 Europarc-DreilindenTel.: +49 (0)30. 8019. 5163 | E-Mail: presse@ebay.deAuf unserer Website: presse.ebay.deCaroline Lambert | FAKTOR 3 | BeratungKattunbleiche 35, 22041 HamburgTel.: +49 (0)40. 679446. 6106 | E-Mail: c.lambert@faktor3.deOriginal-Content von: eBay GmbH, übermittelt durch news aktuell