eBay: Keine Wachstums-, aber weiter eine Gewinnmaschine!

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Einer der größten Verlierer am US-Aktienmarkt ist heute die Aktie des weltgrößten Online-Auktionshauses eBay (WKN:). Den Anlegern scheinen die gestern Abend vorgelegten Quartalszahlen also nicht zu schmecken.

Dabei sind diese, wenn man mal etwas genauer hinschaut, gar nicht so schlecht ausgefallen. Aber der Reihe nach! Zunächst einmal gilt, dass eBay mit einem Quartalsumsatz in Höhe von „nur“ 2,6 Milliarden US-Dollar sowie einem Gewinn je Aktie in Höhe von „nur“ 0,85 US-Dollar die Konsensschätzungen ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.