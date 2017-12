eBay: Bereit für die nächste Aufwärtswelle?

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Technologieaktien gelten in diesen Tagen als überteuert und anfällig für die längst überfällige Korrektur. Das gilt besonders für jene Technologieaktien, die aus den USA kommen und ihre Börsenheimat im NASDAQ100 haben. Die Warnung ist gewiss nicht ohne Berechtigung, vor allem dann, wenn es um die von den Medien besonders stark beachteten FAANG-Aktien geht. Dennoch schützt auch eine hohe Bewertung nicht unbedingt vor weiter steigenden Kursen und nicht jede Aktie im NASDAQ bzw. NASDAQ100 steht unmittelbar vor einer größeren Korrektur. Einige scheinen diese bereits hinter sich zu haben und für die nächste Aufwärtswelle bereit zu sein, die eBay-Aktie zum Beispiel.

Für die eBay-Aktionäre war die erste Dezemberhälfte von einem dynamischen Kursanstieg geprägt. Dieser trug den Kurs der Aktie von 34 US-Dollar in der Spitze auf über 38 US-Dollar. Anschließend ging die Aktie jedoch in eine Konsolidierung über. Diese dauert aktuell noch an, könnte aber schon in Kürze zu Ende gehen.

Weil das Chartbild weiterhin konstruktiv zu werten ist, ergeben sich für die für eBay positiv gestimmten Anleger gleich eine ganze Reihe von möglichen Einstiegspunkten. Optimale Umkehrpunkte finden sich zwischen 37,10 und 37,20 US-Dollar sowie etwas tiefer zwischen 36,20 und 36,40 US-Dollar.

Folgt schon bald der Angriff auf das Allzeithoch?

Von hier aus sind eine zeitnahe Umkehr und anschließend ein erneuter Angriff auf das Allzeithoch bei 39,28 US-Dollar gut möglich. Vorstellbar ist darüber hinaus auch ein weiterer Vorstoß bis in den Zielbereich von 40,60 bis 41,20 US-Dollar. Letzterer wird durch zwei Pullbacklinien gebildet, die einen weiteren Kursanstieg zunächst begrenzen sollten.

Für die Umsetzung dieses bullischen Szenarios sollte der eBay-Kurs nun nicht mehr tiefer als 36,10 US-Dollar zurückfallen, weil ansonsten größere Korrekturen von den Käufern kaum mehr zu verhindern sind.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.