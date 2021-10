eBay-Aktie: Was sagen Analysten zu schlechten Ergebnis?

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Die Aktien von eBay Inc. (NASDAQ:EBAY) fielen am Donnerstag um 6,7 %, nachdem das Unternehmen ein starkes Wachstum in den wichtigsten vertikalen Märkten meldete, aber den Markt mit schwachen internationalen Verkäufen enttäuschte.

Am Mittwoch meldete eBay für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 90 Cents bei einem Umsatz von 2,5 Mrd. USD. Beide Zahlen übertrafen die Konsensschätzungen der Analysten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



