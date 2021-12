eBay Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

Für die Aktie Ebay aus dem Segment "Internet Einzelhandel" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 21.12.2021, 11:12 Uhr, ein Kurs von 63.79 USD geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Ebay entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Ebay investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,08 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Internet & Katalog Einzelhandel einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,78 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Ebay für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Ebay für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Ebay insgesamt ein "Hold"-Wert.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 13,19 ist die Aktie von Ebay auf Basis der heutigen Notierungen 68 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (41,1) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

