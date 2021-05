eBay Aktie: Was auf der NASDAQ los war!

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Der Nasdaq und die Unternehmen im breiteren Technologiesektor handelten am Montag inmitten von Gewinnmitnahmen und allgemeiner Schwäche in diesem Sektor niedriger. Hier sehen Sie, wie sich die wichtigsten US-Indizes an diesem Tag entwickelten:

Finanztrends Video zu Nasdaq



mehr >

Der(NASDAQ:QQQ) fiel um 2,53% auf $325,76. Der(NASDAQ:SPY) schloss ebenfalls um 0,99% niedriger bei $417,94. Der