eBay Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Der Ebay-Kurs wird am 02.03.2022, 22:55 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 54.35 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Internet Einzelhandel".

Unser Analystenteam hat Ebay auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 1,24 % ist Ebay im Vergleich zum Branchendurchschnitt Internet & Katalog Einzelhandel (3,84 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,6 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Ebay-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 8 "Buy"-, 16 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 4 Buy, 8 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (70,46 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 29,64 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 54,35 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Ebay eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Ebay anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 72,67 Punkten, was bedeutet, dass die Ebay-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Sell"-Rating. Nun zum RSI25: Der RSI25 liegt bei 60,18, was bedeutet, dass Ebay hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. Damit erhält Ebay eine "Sell"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.