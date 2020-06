eBay Aktie: Anleihen vorzeitig zurückgekauft!

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Das kann sich sehen lassen: Auf Sicht von 3 Monaten hat die eBay-Aktie in Euro gerechnet gut 70% zugelegt. Die Aktie steht damit in der Nähe ihres Jahres-Hochs. Und während so manche Unternehmen derzeit versuchen, die Liquidität möglichst zusammenzuhalten (weshalb z.B. Dividendenzahlungen gestrichen werden), sieht es bei eBay anders aus. Denn das Unternehmen hat diesen Monat sogar eigene Anleihen vorzeitig zurückgekauft. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



