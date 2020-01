eBay Aktie: 28. Januar vormerken!

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Im Hinblick auf die Aktie der eBay Inc. (kurz „eBay“) zunächst ein Termin: Am 28. Januar will das Unternehmen seine Zahlen zum 4. Quartal 2019 veröffentlichen. Dann könnte sich auch zeigen, was für bilanzielle Auswirkungen der von eBay vorigen November angekündigte Verkauf von „StubHub“ an viagogo hat. Damals hieß es, dass ein Abkommen zum Verkauf von StubHub für beachtliche 4,05 Mrd. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



