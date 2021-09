eBaoTech beglückwünscht seinen Kunden VSure.life zum Start als Malaysias erster digitaler On-Demand Lifestyle-Versicherer

Singapore (ots/PRNewswire) - eBaoTech Corporation (eBaoTech (http://www.ebaotech.com/)), ein weltweit führender Anbieter von digitalen Versicherungslösungen, freut sich, dass sein Kunde VSure.life (VSure) mit Sitz in Malaysia, als erster digitaler On-Demand-Lifestyle-Versicherer des Landes von der malaysischen Finanzaufsichtsbehörde, der Zentralbank von Malaysia (Bank Negara Malaysia), zugelassen wurde. eBaoTech ist sehr stolz darauf, den Geschäftsstart von VSure als Technologiepartner mit seiner PaaS-Lösung InsureMO (http://www.insuremo.com/)® zu unterstützen.In den kommenden Monaten wird VSure eine Reihe von On-Demand-Schutzlösungen mit Pay-per-Use-Funktion einführen, die sein Bestreben widerspiegeln, Schutz zugänglich zu machen und dazu beizutragen, dass Versicherungsschutz zukünftig für alle selbstverständlich ist.VSure hat sich für InsureMO als technologische Plattform entschieden und setzt die End-to-End-Kundenbetreuung von VSure ein, die vom Kauf bis zum Schadensfall eine nahtlose, einfach zu verstehende und stressfreie Benutzererfahrung bietet und damit dem dynamischen modernen Lebensstil der Malaysier entgegenkommt. Das OpEx-Geschäftsmodell (Betriebskosten oder Ausgaben) und die Public Cloud/Microservice-basierte Architektur bieten VSure eine hohe geschäftliche Flexibilität und Skalierbarkeit.Die Versicherungen von VSure sind ausschließlich über die digitalen Plattformen von Vsure erhältlich: sei es über die Website (www.vsure.life) und die VSure mobile App (http://vsure.life/dl) (erhältlich im Apple App Store und Google Play Store). VSure nutzt die APIs von InsureMO für die Ausstellung und Verwaltung von Policen, die Einreichung von Schadensmeldungen und die Aktualisierung des Schadensstatus in direktem Kontakt mit den Kunden. VSure bietet seinen Kunden weitere Versicherungen aus den Bereichen Lebens-, Krankenversicherung, Hausrat, Unfallversicherung, Reise- und Kfz-Versicherung sowie malaysische "Takaful"-Versicherung an, wie sie von anderen lokalen Versicherern angeboten werden, und wird auf weitere Kanäle wie Banken, E-Commerce-Websites, OTAs usw. expandieren."Im Namen von VSure möchten wir dem eBaoTech-Team für seine harte Arbeit, sein Engagement und seine innovativen Ideen bei der Entwicklung der mobilen Lösung danken. Die offizielle Markteinführung in Malaysia ist ein sehr wichtiger Meilenstein und ein bedeutendes Ereignis für VSure. Dies ist erst der Anfang unserer Entwicklung und es wird sicherlich noch weitere Verbesserungen geben, da wir unser Angebot für den dynamischen, modernen Lebensstil der Verbraucher mit der Einführung weiterer Produkte und Funktionen kontinuierlich erweitern werden. Wir freuen uns auf eine kontinuierliche und fruchtbare Zusammenarbeit mit eBaoTech", kommentierte Jason Ho, Mitbegründer und Chief Operating Officer von VSure.life. Einer der Hauptgründe, warum sich VSure für InsureMO entschieden hat, ist die Möglichkeit, Versicherungsprodukte schneller zu erstellen und einzuführen. InsureMO ist ebenfalls einfach und schnell in viele verschiedene Plattformen integrierbar.Wir freuen uns sehr, den Geschäftsstart von VSure zu unterstützen. eBaoTech hat sich zum Ziel gesetzt, 'Versicherungen einfach zu machen'. Die beiden Unternehmen haben dieselbe Vision: Sie wollen die Kraft der Digitalisierung nutzen, um Menschen aller Schichten eine umfassende Versicherungslösung anzubieten. Durch unsere Zusammenarbeit möchten wir den Malaysiern kostengünstigere Versicherungspläne, mehr Produktvariationen und -optionen und ein einfacheres digitales Versicherungserlebnis anbieten können", fügt Woody Mo, CEO und Gründer von eBaoTech, hinzu.InsureMO ist eine Versicherungs-Middleware-Plattform für Versicherer, traditionelle Kanäle, neue Affinitätskanäle, InsurTechs und Start-ups; sie ermöglicht Anwendungsfälle für alle Produkte und Kanäle. Als PaaS-Plattform ist InsureMO der Chip, der eine einfache und schnelle Digitalisierung von Versicherungsanwendungen, APIs und Ökosystemen ermöglicht, die es Versicherern und Kanälen erlauben, Produkte zu verbinden. Lösungsanbieter, InsurTechs und Technologieunternehmen können digitale Versicherungssoftware integrieren, während Vertriebspartner Versicherungsanwendungen miteinander verbinden - und das alles in Windeseile. InsureMO ist eine bewährte Unternehmenslösung, die von wendigen Start-ups bis hin zu 7-Milliarden-Dollar-Versicherern und über 300 globalen Implementierungen reicht. Erkunden Sie das Angebot oder registrieren Sie sich jetzt unter InsureMO.com (http://www.insuremo.com/)Informationen zu VSure.lifeVSure.life (VSure) ist Malaysias erster Partner für Lifestyle-Schutz. VSure hat sich zum Ziel gesetzt, der führende digitale Versicherer in Südostasien zu werden. VSure wurde 2018 gegründet und ist stolz darauf, den sich ständig verändernden modernen Lebensstil der Verbraucher zu begleiten, indem es den Schutz immer wieder neu konzipiert, um ihn zugänglicher zu machen. Das Unternehmen möchte eine Zukunft schaffen, in der Schutz für alle Menschen zur Selbstverständlichkeit wird. Um mehr über VSure zu erfahren, besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.vsure.lifeInformation zu eBaoTecheBaoTech ist ein Anbieter technischer Lösungen für die globale Versicherungsbranche. Seit unserer Gründung im Jahr 2000 lautet unsere Mission "Versicherung einfach machen". Durch harte Arbeit und volles Engagement für den Erfolg unserer Kunden hat eBaoTech einen starken Kundenstamm in rund 30 Ländern oder Märkten aufgebaut, der allgemeine, Lebens- und Krankenversicherungen abdeckt. Darüber hinaus hat eBaoTechs intensiver und anhaltender Fokus auf die Lösung der grundlegenden Probleme der Versicherungstechnologien durch tiefgreifende technische Innovationen zu einer signifikanten Differenzierung auf dem weltweiten Markt geführt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Unternehmenswebsite unter www.eBaoTech.com (http://www.ebaotech.com/) und die PaaS Enablement Site unter www.InsureMO.com (http://www.insuremo.com/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1606320/image_972856_11997405.jpgPressekontakt:Fiona Zhang+86-021-61407777fiona.zhang@ebaotech.comOriginal-Content von: eBaoTech Corporation, übermittelt durch news aktuell