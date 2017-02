Die dynamische Entwicklung bei Isra Vision hält an!

Weitere Suchergebnisse zu "Isra Vision":

Isra Vision hat im Geschäftsjahr 2016 nach vorläufigen Zahlen seine dynamische Entwicklung fortgesetzt und den Umsatz um 15% auf 128,8 Mio € gesteigert. Getrieben von Produktinnovationen und durch erfolgreiche Teilnahmen an führenden Branchenmessen haben beide Segmente das Geschäftsjahr mit zweistelligem Wachstum abgeschlossen. Das operative Ergebnis stieg um 15% auf 25,2 Mio €. Isra hat damit erneut seine profitable Entwicklung durch Maßnahmen zur Umsatz- und Effizienzsteigerung bewiesen.

Isra hat mit den Standorten in Teheran und Querétaro neue Märkte erschlossen

Unterm Strich erhöhte sich der Gewinn um 18% auf 4,01 € je Aktie. Die breite regionale Aufstellung hat sich erneut als erfolgreiche Strategie bestätigt. Das stärkste Wachstum zeigten die asiatischen Märkte, die insbesondere durch die hohe Nachfrage in China, Korea und Taiwan den Anteil am Gesamtumsatz auf über 40% erhöhten. Amerika lieferte einen ähnlich hohen Beitrag zum Umsatz wie im Vorjahr.

Mit 25 Standorten weltweit zählt Isra zu den global am besten aufgestellten Anbietern der Branche. 2016 hat das Unternehmen mit den Standorten in Teheran und Querétaro neue Märkte erschlossen. Die Ausweitung der globalen Aufstellung, um weitere Marktpotentiale zu erschließen, ist ein fester Bestandteil von Isras Strategie und bildet einen zentralen Treiber für zusätzliches Wachstum. Mit einem hohen Auftragsbestand ist Isra auch gut in das neue Geschäftsjahr gestartet.

