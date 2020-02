dynaCERT Aktie: Platzt der Knoten endlich?

Die Aktie von dynaCERT konnte sich in den letzten Tagen und Wochen recht eindrucksvoll entwickeln, bekam es zuletzt aber mit spürbarem Widerstand zu tun. Am Donnerstag scheint es so, als sei der Damm endlich gebrochen. Schon im frühen Handel schoss dynaCERT an der Börse nach oben und erreichte im Hoch 0,95 Euro. Über den Tag ging es zwar wieder abwärts, zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung