dynaCERT Aktie: Gute Neuigkeiten!

dynaCERT ist es gelungen, sich an der TSX Venture Exchange für 2020 für die TSX Venture 50 zu qualifizieren. Auf Basis der Daten aus dem Jahr 2019 wurde das aussichtstreiche Unternehmen in das Ranking der leistungsstärksten Unternehmen an der TSX Venture Exchange aufgenommen. Ausgezeichnet wurde dynaCERT dabei als Top-Unternehmen aus allen Sektoren.

Nächster Halt 1 Euro?

Die Nachricht sorgte an der Börse ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung