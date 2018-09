durgol Kaffeestudie: Deutsche lieben Kaffee - So gelingt er am besten (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Berlin (ots) -Ein Sprichwort sagt: "Kaffee und Liebe sind heiß am besten". Wiedie richtige Brühtemperatur erreicht wird und was sonst noch zu einemperfekten Kaffee dazugehört, zeigt die diesjährige Kaffeestudie vondurgol, dem Experten für hochwertige Entkalkungsmittel. Doch warumtrinken die Deutschen Kaffee und wie unterscheiden sich dieGewohnheiten und Vorlieben zu denen der Österreicher und derSchweizer?- Hochwertige Kaffeebohnen und die richtige Brühtemperatur sindder Schlüssel zum perfekten Kaffee- Für eine hochwertige Kaffeemaschine gibt jeder Fünfte zwischen100 und 500 Euro aus- Mitentscheidend für den Geschmack ist das regelmäßige undrichtige Entkalken- Wenig bekannt ist, dass Haushaltsmittel schaden können69 Prozent der Deutschen trinken Kaffee, weil er ihnen schmeckt.Neben dem genussvollen Moment muntert er sie zudem auf (45 Prozent),entspannt (36 Prozent) und hebt die Stimmung (27 Prozent). Das ergibteine repräsentative Studie der Schweizer Traditionsmarke durgol. Fürdie Zubereitung nutzen 46 Prozent eine Filterkaffeemaschine. Bereitsmehr als jeder Dritte (36 Prozent) greift zu einemKaffeevollautomaten sowie jeder Vierte (25 Prozent) zur Padmaschine,dicht gefolgt von Kapselmaschinen mit 22 Prozent. Espressomaschine(vier Prozent), French Press (fünf Prozent) und Bialetti (sechsProzent) kommen kaum zum Einsatz. Was den perfekten Kaffee ausmacht,darüber sind sich die Deutschen einig. Die Basis bilden hochwertigeBohnen (95 Prozent) und die richtige Brühtemperatur (94 Prozent), beider sich die rund 800 Kaffeeöle für ausgereifte und vollmundigeAromen erst richtig entfalten können. Mit 87 Prozent ist sich dieMehrheit der Deutschen darüber einig, dass auch die Qualität derKaffeemaschine zu den entscheidenden Kriterien für einen perfektenKaffee zählt. Jedem Fünften (22 Prozent) ist eine hochwertigeKaffeemaschine zwischen 100 und 500 Euro wert. "Allerdings reichenauch die teuerste Kaffeemaschine und die besten Kaffeebohnen alleinenicht aus, um ein ideales Geschmackserlebnis zu kreieren. AlsBarista-Expertin weiß ich, dass dieses nur mit einer kalkfreienMaschine erzeugt werden kann", so die aktuelle SchweizerBarista-Meisterin Emi Fukahori.Hochwertiger Geschmack und langlebige Geräte durch professionelleEntkalkerKalk schadet, das ist bekannt. Leitungen verstopfen, Wärme kannnicht optimal übertragen werden und Wasser wird nicht ausreichendaufgeheizt. Folglich bleibt der vollmundige Geschmack aus und derEnergieverbrauch steigt. 88 Prozent der Befragten wissen, dass nureine kalkfreie Maschine guten Kaffee brüht. Erfreulich ist: Fastjeder Dritte (29 Prozent) in Deutschland entkalkt seineKaffeemaschine monatlich. Dass aber die falsche Reinigung auchschaden kann, wissen die wenigsten. Zwar greifen bereits 47 Prozentauf professionelle Entkalker für Kaffeemaschinen zurück, doch nochimmer erfreuen sich Hausmittel wie Essig (26 Prozent) undZitronensäure (20 Prozent) großer Beliebtheit. Dabei bietenprofessionelle Entkalker eine mühelose, effiziente und zugleichmaterialschonende Reinigung. Essighaltige Produkte hinterlassen meisteinen unangenehmen Geschmack, lösen Weichmacher aus Kunststoffen undführen dazu, dass Dichtungen spröde werden. ZitronensäurehaltigeProdukte können unlösliche Niederschläge bilden, die sich wie einSchutzfilm über die Kalkablagerungen legen.Ein Blick zu den Nachbarn: So unterscheiden sich die Vorlieben inder ZubereitungsartDie DACH-Länder sind sich darüber einig, dass es für den perfektenKaffeegeschmack neben hochwertigen Bohnen (A: 96 Prozent, CH: 95Prozent), der richtigen Brühtemperatur (A: 90 Prozent, CH: 90Prozent) und einer guten Kaffeemaschine (A: 86 Prozent, CH: 87Prozent) auf die regelmäßige Entkalkung (A: 89 Prozent, CH: 82Prozent) ankommt. Genau wie hierzulande trinken Österreicher (72Prozent) und Schweizer (64 Prozent) ihren Kaffee vor allem, weil erihnen gut schmeckt. Erstaunlich dabei ist, dass in den Nachbarländerndas beliebte Getränk deutlich seltener konsumiert wird, weil es wachmacht (A: 28 Prozent, CH: 36 Prozent), entspannt (A: 21 Prozent, CH:17 Prozent) oder die Stimmung hebt (A: 18 Prozent, CH: 16 Prozent).Auch bei der Frage, wie Kaffee zubereitet werden sollte,unterscheiden sich die drei Länder: Während in Deutschland Kaffeemeist mit Filterkaffee und Kaffeevollautomaten zubereitet wird, nutztmehr als jeder zweite Schweizer (56 Prozent) eine Kapselmaschine. DieÖsterreicher greifen mit 46 Prozent vor allem auf Kaffeevollautomatenzurück. Damit die Geräte langlebig arbeiten und der Kaffeegeschmackvoll bleibt, scheint in den Nachbarländern einausgeprägteres Bewusstsein für die Vorteile von professionellenEntkalkungsmitteln zu bestehen. Nur selten wird hier auf Essig (A: 17Prozent, CH: 14 Prozent) und Zitronensäure (A: 12 Prozent, CH: 5Prozent) zurückgegriffen. In beiden Ländern verwendet mehr als jederZweite professionelle Entkalker (A: 57 Prozent, CH: 59 Prozent).Über die Düring AGDas Schweizer Familienunternehmen Düring AG entwickelt, produziertund vertreibt seit über 65 Jahren und mittlerweile in dritterGeneration unter der Marke durgol hochwirksame Haushaltprodukte zureffizienten Entkalkung. Aufgrund langjähriger Kompetenz auf demGebiet der Entkalkung sind die durgol Produkte vonüberdurchschnittlich hoher Qualität und international etabliert. Inder Schweiz und Österreich ist die Düring AG auf dem Gebiet derEntkalkung marktführend. Zu den wichtigsten Exportmärkten zählenDeutschland, Frankreich, die Benelux-Länder, die USA und Israel.Hauptvertriebskanäle in Deutschland sind der Elektrofachhandel,Drogeriemärkte und der Lebensmitteleinzelhandel.Mehr zur Düring AG und zu durgol unter www.durgol.com //www.youtube.com/dueringag // www.facebook.com/durgol.deutschlandPressekontakt:Unser Service für JournalistenSie haben Fragen zu durgol? Wir helfen Ihnen gerne weiter:Pressebüro durgolc/o Ketchum Pleon GmbHAndré DrexlerFriedrichstraße 200 10117 BerlinTel: 030-726139-804E-Mail: pressebuero-durgol@ketchumpleon.comOriginal-Content von: Düring AG durgol, übermittelt durch news aktuell