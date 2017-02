durgol Frühjahrsputzstudie deckt auf, wie die Deutschen putzen (FOTO)

Dällikon, Schweiz (ots) -- Über 80 Prozent der Deutschen machen einen Frühjahrsputz.- Der am häufigsten genannte Grund für den Frühjahrsputz inDeutschland ist mit rund 60 Prozent das gute Gefühl nach demPutzen.- Für 42 Prozent der Befragten ist Entkalken ein elementarerBestandteil ihrer Großputzroutine.Der Frühling steht vor der Tür - für viele Menschen einwillkommener Anlass für einen ausgiebigen Hausputz. Eine Studie vondurgol, dem Marktführer im Entkalkungsmittelmarkt in der Schweiz undÖsterreich, gibt nun tiefere Einblicke in die Putzgewohnheiten derDeutschen, Schweizer und Österreicher - mit überraschendenErgebnissen.Frühlingsanfang in Deutschland - für viele Menschen ist das derStartschuss, um auszumisten und das Haus einer grundlegendenReinigung zu unterziehen. 81,1 Prozent der Deutschen planen für 2017einen Frühjahrsputz. Das ergibt eine aktuelle Studie der SchweizerTraditionsmarke durgol gemeinsam mit Marketagent.com, einemunabhängigen Marktforschungsinstitut. Die Entkalkungsmittelmarkebefragte 2.400 Personen in Deutschland, der Schweiz und Österreich zuihren Putzgewohnheiten.(1) Das Ergebnis: Der Großputz steht bei derMehrheit der Befragten in allen drei Ländern im Frühling ganz obenauf der To-do-Liste. Mit 81,1 Prozent führen die Deutschen die Listean. Doch auch 74,2 Prozent der Schweizer und 74,3 Prozent derÖsterreicher haben die alljährliche Reinigungsaktion zum Ende desWinters fest eingeplant. Besonders interessant: Die Deutschen bringenihren Haushalt allein auf Hochglanz (56,2 %) und halten es mit zweibis fünf Stunden eher kurz (59 %). Im Gegensatz hierzu wischen dieSchweizer lieber zu zweit (50,6 %) und lassen sich auch gern maletwas mehr Zeit - für 34,3 Prozent der Schweizer darf dasGroßreinemachen auch mal sechs bis zehn Stunden dauern (vs. 26,5 % inDeutschland).Putzen für die gute LauneDer am häufigsten genannte Grund für den Frühjahrsputz überrascht:59,6 Prozent der Deutschen gaben an, es vor allem für das gute Gefühlnach dem Putzen zu tun; 41,7 Prozent möchten Platz für Neuesschaffen. Der dritthäufigste Grund: Die alljährliche Putzaktion istein lieb gewonnenes Ritual, das zum Frühling dazugehört (35,2 %).Doch zum gründlichen Hausputz gehört für die Mehrheit der Deutschennicht nur das Wischen der Böden oder die Küchen- und Badreinigung:Letztere belegen zwar Platz zwei (78,8 %) und Platz drei (77 %) derhäufigsten Tätigkeiten beim Frühjahrsputz, das weniger alltäglicheFensterputzen steht jedoch mit 89,4 Prozent an erster Stelle derBeliebtheitsskala. So nutzen scheinbar viele Deutsche denFrühjahrsputz dazu, auch die Stellen zu reinigen, die sie beimgewöhnlichen Hausputz vielfach vernachlässigen. Das gilt auch für dasEntkalken von Badezimmer- und Küchengeräten: 42 Prozent der Befragtenführen Entkalken als elementaren Bestandteil ihrer Großputzroutineauf. Während in Deutschland die meisten Leute ihren Wasserkocher vonlästigen Rückständen befreien (78 %), legen die Schweizer besonderenWert auf einen frei sprudelnden Duschkopf (77,1 %). Österreicherentkalken vor allem ihre Kaffeemaschinen (71,4 %).Entkalken ist RoutineDoch das Entkalken ist nicht nur Bestandteil des Frühjahrsputzes:Für viele Deutsche ist es laut den Studienergebnissen Routine. 67,7Prozent geben an, ihre Haushaltsgeräte alle zwei bis drei Monate oderhäufiger zu entkalken, 46,4 Prozent sogar mindestens einmalmonatlich. "Das erhöht nicht nur die Lebensdauer von Geräten, sondernverbessert beispielsweise auch den Geschmack von Kaffee", weißJean-Luc Düring, Forschung und Entwicklung beimEntkalkungsspezialisten Düring AG. "Wenn die Kaffeemaschine nichtregelmäßig entkalkt wird, ist auch die Wärmezufuhr gestört. Daserhöht nicht nur den Energieverbrauch, sondern die Aromen derKaffeeöle können sich nicht richtig entfalten. Der Kaffee schmecktnicht, wie er sollte. Zudem können sich in verkalkten MaschinenBakterien ansammeln."Optimaler Schutz für eine höhere LebensdauerBemerkenswert: Während 81,5 Prozent der Schweizer und 64,8 Prozentder Österreicher angeben, auf professionelle Entkalkungsmittelzurückzugreifen, verlassen sich lediglich 50,2 Prozent der Deutschendarauf. Dafür sind vermeintlich bewährte Hausmittel sehr beliebt:56,3 Prozent geben an, dem Kalk mithilfe von Essig zu Leibe zurücken, während 41,5 Prozent Zitronensäure nutzen. Bei der Entkalkungist es jedoch besonders wichtig, ein Mittel zu verwenden, das dieGeräte und Oberflächen nicht angreift, trotzdem aber Kalkrestevollständig entfernt und keine Rückstände hinterlässt."Zitronensäurehaltige Produkte können unlösliche Rückstände bilden,die zu Problemen bei den entkalkten Geräten führen können", erklärtJean-Luc Düring, Forscher bei durgol. "Essighaltige Produkteverspröden Kunststoffe, insbesondere Dichtungen, durch Herauslösenvon Weichmachern und hinterlassen einen unangenehmen Geschmack. Somitsollten diese Hausmittel für eine geräteschonende Entkalkungvermieden werden, da sie weniger effizient sind und Kalkablagerungenin der Regel nicht vollständig entfernen."Die Produkte von durgol bieten hingegen für alle Entkalkungsfragendie geeignete Lösung und entkalken um ein Vielfaches schneller sowieeffizienter als die liebsten Hausmittel des Deutschen: Seit mehr als65 Jahren bietet das Schweizer Original gegen Kalk neben klassischenuniversellen Entkalkungsmitteln wie dem zuverlässigen Universaltalentdurgol universal auch anwendungsspezifische und materialschonendeSpezial-Entkalkungsmittel wie den flüssigen Freund allerKaffeemaschinen durgol swiss espresso. Mit den Produkten von durgollassen sich sowohl Wasserkocher, Filterkaffeemaschinen,Vollautomaten, Kapsel- und Kaffeepadsysteme als auchSiebträgermaschinen, Duschen und Armaturen oder Dampfgarerfachgerecht entkalken. Zudem hat durgol seit Frühjahr 2015 denökologischen Schnell-Entkalker durgol universal bio im Sortiment, derzu 99,5 Prozent gut biologisch abbaubar ist.(2)(1). Marketagent.com im Auftrag von durgol, repräsentative Umfragezum Thema Frühjahrsputz in Deutschland, Österreich und derSchweiz, n = 800 Online-Interviews pro Land (Ein- undMehrfachnennungen) bei Personen zwischen 20 und 65 Jahren,Dezember 2016.(2). Gemäß SGS INSTITUT FRESENIUS ist durgol universal bio nachOECD-301E-Testmethode, bei einem Abbau von > 99,5 % nach 18Tagen, als biologisch gut abbaubar eingestuft worden.Über die Düring AGDas Schweizer Familienunternehmen Düring AG entwickelt, produziertund vertreibt seit über 65 Jahren und mittlerweile in dritterGeneration unter der Marke durgol hochwirksame Haushaltprodukte zureffizienten Entkalkung. Aufgrund langjähriger Kompetenz auf demGebiet der Entkalkung sind die durgol Produkte vonüberdurchschnittlich hoher Qualität und international etabliert. Inder Schweiz und Österreich ist die Düring AG auf dem Gebiet derEntkalkung marktführend. Zu den wichtigsten Exportmärkten zählenDeutschland, Frankreich, die Benelux-Länder, die USA und Israel.Hauptvertriebskanäle in Deutschland sind der Elektrofachhandel,Drogeriemärkte und der Lebensmitteleinzelhandel.Mehr zur Düring AG und zu durgol unter www.durgol.com //www.youtube.com/dueringag // www.facebook.com/durgolUnser Service für JournalistenSie haben Fragen zur Düring AG oder zu durgol? Wir helfen Ihnen gerneweiter:Pressebüro durgolc/o Ketchum Pleon GmbHSarah BagherzadeganBahnstraße 240212 DüsseldorfTel.: 0211 9541-2134Fax: 0211 551651E-Mail: pressebuero-durgol@ketchumpleon.comOriginal-Content von: durgol, übermittelt durch news aktuell