Ab durch die Waschanlage - Frühjahrsputz fürs Auto

München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Nun wird es Zeit, den Frühjahrsputz fürsAuto in Angriff zu nehmen. Also, ab durch die Waschanlage, denn dasist schnell und umweltfreundlich und Salz und Schmutz gehören baldder Vergangenheit an. Vergisst man allerdings, etwas vom Autoabzumontieren oder auszuschalten, kann das zu Problemen führen. Damitdas nicht passiert, hat sich Marco Chwalek Tipps vom Fachmann geholt.Sprecher: An was der Fahrer unbedingt denken sollte, bevor er mitdem Auto in die Waschstraße fährt, weiß TÜV SÜD-Experte PatrickPöppl:O-Ton Patrick Pöppl: 20 SekundenUm Schäden zu vermeiden, sollte man alles abmontieren, was nichtfür die Waschanlagen geeignet ist, wie Dachträger, Dachboxen,Anhänger, Antennen, Fahrradständer oder auch andere Anbauteile amFahrzeug. Bei breiteren Fahrzeugen sollte man auf jeden Fall dieSpiegel einklappen. Zudem ist auch der Regensensor zu beachten. Ersollte nicht aktiv sein.Sprecher: Denn der kann nicht zwischen Autowäsche und Niederschlagunterscheiden, und so kann es zu größeren Schäden kommen, wenn derWischarm in rotierende Bürsten gerät. Hat man nun das Auto in dieWaschanlage gefahren, sieht man häufig das Schild "Nicht bremsen".Warum?O-Ton Patrick Pöppl: 15 SekundenDas Schild soll hauptsächlich verhindern, dass der Fahrer nichtaus Panik vor einer Bürste bremst. Bei einer Bremsung kann dasFahrzeug aus der Führung rutschen und es kann zu Beschädigungenkommen. Fahrerassistenzsysteme sollten deaktiviert werden, damit esnicht selbstständig zu einer Bremsung kommt.Sprecher: Man hört immer wieder, dass man nach dem Winter eineUnterbodenwäsche machen lassen soll. Warum ist das wichtig?O-Ton Patrick Pöppl: 16 SekundenDie Unterbodenwäsche ist wichtig, um Salz und Sandreste zuentfernen, welche langfristig Rost bilden würden. DieUnterbodenwäsche muss aber meistens extra bezahlt werden. Es sollteauch auf eine gründliche Vorwäsche geachtet werden, damit bei derHauptwäsche alle Rückstände am Fahrzeug entfernt werden können.Abmoderationsvorschlag: Wer teure Felgen drauf hat, sollte seinAuto besser stehend in einer Portalwaschanlage waschen lassen, rätTÜV SÜD.