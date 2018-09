"Der dunkle Wald": WDR Hörspiel setzt Cixin Lius Kult-Trilogie "Trisolaris" fort

Köln (ots) -Die "Trisolaris"-Trilogie des chinesischen Autors Cixin Liu genießtbei Science-Fiction-Fans und Literaturkritikern gleichermaßenKultstatus. Nach dem Erfolg der Hörspieladaption des ersten Teils("Die drei Sonnen", WDR/NDR 2017) setzt der WDR das Epos nun fort."Der dunkle Wald" steigt ein in den Kampf der Menschheit umsÜberleben und stellt sich der Frage: Kann sich die Bevölkerung gegenfeindlich gesinnte Außerirdische zur Wehr setzen?Denn: Die Spezies Mensch ist in Gefahr - die Trisolarier wollen dieErde einnehmen und haben Zugriff auf alle Daten der Menschheit. DerPlanetenverteidigungsrat ruft das "Projekt Wandschauer" ins Leben:Vier auserwählte Personen sollen ausschließlich in Gedanken dieRettung der Menschheit planen, denn einzig diese bleiben denTrisolariern verborgen.Die aufwändige WDR-Hörspieladaption "Der dunkle Wald" (Regie: MartinZylka, Redaktion: Christina Hänsel) erzählt von Konflikten zwischenAliens und Menschheit, vom Austausch zwischen Naturwissenschaft undParapsychologie und von den Kernfragen des Zusammenlebens. AutorCixin Liu nimmt indirekt Bezug auf die Erziehungsdiktatur in seinerHeimat China, wo ab 2020 alle Bürger total überwacht und für ihrBenehmen mit einem Bürger-Score bewertet werden.WDR 5 sendet das Hörspiel "Der dunkle Wald" in vier Teilen vom 1. bis4.Oktober. »Quarks«, »Scala« und »Neugier genügt« begleiten dasProjekt thematisch.Es sprechen Sebastian Rudolph, Andreas Fröhlich, Max Mauff, JasminSchwiers, Nagmeh Alaei, Robert Gallinowski, Annika Schilling,Matthias Bundschuh, Ulrike Krumbiegel, Tatja Seibt, Santiago Ziesmeru.v.a.Nach dem gleichnamigen Roman von Cixin LiuÜbersetzung aus dem Chinesischen: Karin BetzKomposition: Andreas KoslikTechnische Realisation: Olaf DettingerBearbeitung und Regie: Martin ZylkaProduktion: WDR 2018/ 4 x ca. 53'Redaktion: Christina HänselSendetermine:»WDR 5 spezial: Der dunkle Wald«Teil 1: Montag, 1.10.2018, 15.04-16.00 Uhr und 21.04-22.00 Uhr, WDR 5Teil 2: Dienstag, 2.10.2018, 15.04-16.00 Uhr und 21.04-22.00 Uhr, WDRTeil 3: Mittwoch, 3.10.2018, 15.04-16.00 Uhr und 21.04-22.00 Uhr, WDRTeil 4: Donnerstag, 4.10.2018, 15.04-16.00 Uhr und 21.04-22.00 Uhr,WDR 5Das Hörspiel steht ab Sendung befristet zum kostenlosen Download zurVerfügung im WDR Hörspielspeicher: hoerspiel.wdr.de.»Quarks«Faktenchecks zu Inhalten des Hörspiels: Wie realistisch ist Kryonik(Kälteschlaf)? Wie weit kann die Raumforschungstechnik ins Welltallschauen? Ist es physikalisch möglich Stelarbomben für den Einsatz imWeltraum zu bauen? Uvm.Freitag, 28.9., 15.04-16.55 Uhr/ Montag, 1.10., 16.04-16.55 Uhr/Dienstag, 2.10., 16.04-16.55 Uhr/ Donnerstag, 4.10., 16.04-16.55 Uhr/Freitag, 5.10. 15.04-16.55 Uhr, WDR 5»Neugier genügt«Gespräch aus der Wissenschaft zum Thema KälteschlafMontag, 1.10.2018, 10.04-12.00 Uhr, WDR 5»Scala«Im Gespräch mit Regisseur Martin ZylkaDonnerstag, 1.10.2018, 14.04-15.00 Uhr, WDR 5Fotos finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR Presse und InformationCarla SchmidtTelefon: 0221 220 7124Email: carla-johanna.schmidt@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell