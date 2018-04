"Die dunkle Seite des deutschen Rap" / Programmänderung! Das Erste zeigt morgen Dokumentation aus der Reihe "Die Story"

München (ots) - Der deutsche Rap und seine Texte sind durch dieumstrittene ECHO-Verleihung an Kollegah und Farid Bang auch außerhalbder Musikszene in den Fokus der Öffentlichkeit gelangt. Über ethischeund künstlerische Grenzen sowie die Würde des Menschen und dasGrundrecht der Meinungsfreiheit wird seitdem heiß diskutiert. DasErste ändert aus diesem Anlass am Donnerstag, 19. April 2018, dasProgramm und zeigt um 23:30 Uhr die WDR-Dokumentation "Die dunkleSeite des deutschen Rap" aus der Reihe "Die Story".Rapper machen mit ihrer Musik Millionenumsätze, sind sehrerfolgreich in den Streamingdiensten. Nicht selten haben ihre Videosüber zehn Millionen Klicks. Doch es gibt eine dunkle Seite dieserJugendkultur: Selbst bekannte Rapper kokettieren mit antisemitischenKlischees. "Es ist ein einfaches Spiel, die härtesten Textzeilen zurappen, Antisemitisches zu rappen und sich nachher immer darauf zuberufen, dass das nur eine Kunstform sei", so Daniel Neumann,Direktor des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinde in Hessen. DerFilm von Viola Funk fragt nach: Wer sind die Akteure? Um was geht esin den Rap-Texten wirklich? Steckt Judenhass dahinter? Die45-minütige Dokumentation geht auf Schulhöfen auch der Frage nach,wie die Texte Jugendliche beeinflussen. Redaktion: Nicole Kohnert, JoAngererDie ursprünglich vorgesehene Sendung "Wolfgang Trepper live!" wirdzu einem späteren Termin nachgeholt.Fotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationTel.: 0221/220-7100E-Mail: wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell