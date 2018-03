Die dunkle Seite der Macht - So machen Sie Ihr smartes zu einem sicheren Zuhause (AUDIO)

Schwerte (ots) -Anmoderationsvorschlag:Es ist schon unglaublich, wie weit die Technik heute ist. Werhätte vor 20 oder 25 Jahren beispielsweise gedacht, dass heute einkleiner Lautsprecher unseren Tagesablauf koordinieren würde, währender unsere Einkaufszettel verwaltet, unsere Lieblingsmusik abspieltund gleichzeitig unsere smarten Reiningungsgeräte herumkommandiert?Auch wenn nicht jedes Zuhause derart smart ist - Was früher nachScience Fiction klang, ist schon längst Realität. Diese smarteRealität hat allerdings auch ihre Schattenseiten. Mehr dazu von HelkeMichael.Sprecherin: Das Smart Home macht vieles im Leben leichter. Es kannuns aber auch gefährlich werden: Ob smarte Fernseher,Kaffeemaschinen, Lampen oder intelligente Steckdosen, sie alle sindSchwachstellen in einem Heimnetzwerk, warnt Timm Friedrichs vomIT-Sicherheits-Unternehmen Bitdefender. Das Problem:O-Ton 1 (Timm Friedrichs, 19 Sek.): "Viele smarte Geräte sindschon per Design so konzipiert, dass man von außen Zugriff habensoll. Wenn wir uns zum Beispiel eine Überwachungskamera anschauen:Wir wollen ja aus dem Internet heraus auf Zuhause schauen können. Undwenn wir das können, dann können das potenzielle Angreifer mitrelativ wenig Aufwand auch."Sprecherin: Lückenhafte Sicherheits-Updates tun ihr Übriges undöffnen Tür und Tor für Eindringlinge, was üble Folgen haben kann.O-Ton 2 (Timm Friedrichs, 21 Sek.): "Die bösen Jungs, die könnendiese gekaperten Geräte, die sie dann in ihrer Hand haben, zusogenannten 'Bot-Netzen' zusammenfassen und dann gezielte Angriffeauf Server durchführen, bis diese eben zusammenbrechen. Ziele solcherAngriffe können Unternehmen oder Behörden sein, aber auch 'kritischeInfrastrukturen' wie Energieversorger oder ähnliches."Sprecherin: Natürlich ist auch der ganz persönliche Privatbereichvor fremden Blicken nicht mehr sicher.O-Ton 3 (Timm Friedrichs, 31 Sek.): "Wenn der Angreifer über einungesichertes Smart-Device - wie zum Beispiel einer Lampe - sichZugriff auf das Gesamtnetzwerk verschafft, ist es nur noch einkleiner Schritt, bis er die sensiblen Daten im Computer oder mobilenGeräten ausspionieren kann. Außerdem: aufgrund der Tatsache, dassviele smarte Geräte wie Kameras oder Mikrofone eben mit Sensorenausgestattet sind, ist es für einen Angreifer relativ einfach, dieMenschen, die sich im Umfeld dieses Heimnetzwerks bewegen,abzuhören."Sprecherin: Diese Sicherheitslücken lassen sich aber einfachschließen, indem man seinen Router schützt.O-Ton 4 (Timm Friedrichs, 23 Sek.): "Mit Bitdefender BOX haben wirdas allererste Angebot auf den Markt gebracht und mittlerweile auchdas umfangreichste. Es kommen eine Vielzahl an Schutzmechanismen zumEinsatz, die verhindern, dass Eindringlinge von außen auf dasHeimnetzwerk zugreifen können. Zudem wird der Anwender überpotentielle Schwachstellen informiert und bekommt Empfehlungen, wiediese behoben werden können."Abmoderationsvorschlag:Ein smartes Zuhause soll uns das Leben leichter machen. Und dastut es natürlich auch. Allerdings erleichtert es eben auch denen dasLeben, die nicht nur Gutes im Schilde führen und die vielen cleverenGeräte für groß angelegte Hackerangriffe missbrauchen oder sensibleInformationen aus dem Heimnetzwerk stehlen. Umso wichtiger ist es,Schwachstellen gegen Eindringlinge abzuschirmen. Mehr Infos dazugibt's auch noch mal im Netz unter www.bitdefender.de/box.Pressekontakt:Timm FriedrichsPR Manager DACHTel.: +49 (0)151 - 615 46910E-Mail: tfriedrichs@bitdefender.comOriginal-Content von: Bitdefender, übermittelt durch news aktuell