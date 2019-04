"Das dunkle Geheimnis der Sonne" - Schützen Sie sich und Ihre Kinder vor den Gefahren ultravioletter Strahlung! (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Direktes Sonnenlicht ist gut für Vitaminhaushalt und Psyche. Aber:Sonne ist auch purer Stress für unsere Haut. Viele Menschen setzensich trotzdem schon in jungen Jahren oft ungeschützt der prallenSonne aus und wundern sich später, wenn sie vielleicht Hautkrebsbekommen. Wie Sie das verhindern und wie Sie sich und Ihre Kinder ambesten vor der gefährlichen UV-Strahlung schützen können, verrätIhnen Jessica Martin.Sprecherin: Wir lieben die Sonne, weil sie uns Wärme und Lichtschenkt. Sie hat aber auch ein dunkles Geheimnis, sagt der HautarztProf. Dr. Christoph Skudlik vom Berufsgenossenschaftlichen KlinikumHamburg.O-Ton 1 (Prof Dr. med. Christoph Skudlik, 20 Sek.): "Das UV-Licht,also der besondere Anteil im Sonnenlicht, dringt in die Hautzellenein und schädigt darüber die Erbinformation. Als weiterer Faktorschädigt auch noch das UV-Licht unser Immunsystem in der Haut, sodassdie Reparatur der Schäden auch zu kurz kommt. Und das Ganze kann sichdann übers Leben eben anhäufen mit dem Ergebnis: Hautkrebs im Alter."Sprecherin: Wer das verhindern will, sollte jeden Sonnenbrandtunlichst vermeiden und sich immer optimal vor der UV-Strahlungschützen.O-Ton 2 (Prof Dr. med. Christoph Skudlik, 20 Sek.): "Das heißt,die pralle Sonne meiden, gerade die Mittagssonne. Und die nächsteStufe ist, sich eher im Schatten aufzuhalten. Oder wenn es nichtgeht, durch Kleidung und durch eine Kopfbedeckung das Sonnenlicht zumeiden. Das sind die effektivsten Maßnahmen. Sonnenschutzcremes sindletztlich lediglich ganz am Ende dieser Möglichkeiten und damitsollte man nur die Hautareale schützen, die man nicht entsprechendbedecken kann."Sprecherin: Das gilt natürlich alles auch für die sehrempfindliche Haut von Kindern, erklärt der Strahlungs-Experte Dr.Marc Wittlich vom Institut für Arbeitsschutz der DeutschenGesetzlichen Unfallversicherung.O-Ton 3 (Dr. Marc Wittlich, 19 Sek.): "Kinder sind schon währendihrer Zeit in der Kita gesetzlich unfallversichert und deswegen istes uns ein besonders Anliegen, hier schon für deren Schutz zu sorgen.Australische Studien haben beim Thema 'Sonne' gezeigt: Je früher manmit dem Schutz anfängt, schon im Kindesalter, dann wirkt sich das aufdas Erwachsenverhalten aus und es senkt die Erkrankungszahlen."Sprecherin: Deshalb ist es auch extrem wichtig, Kinder möglichstfrüh über die gefährliche UV-Strahlung und den richtigen Umgang mitder Sonne aufzuklären.O-Ton 4 (Dr. Marc Wittlich, 09 Sek.): "Unter anderem deshalb habenwir mit Rolf Zuckowski zusammen ein Hörspiel produziert: 'Cosmo undAzura - Das dunkle Geheimnis der Sonne'. Darin beschäftigen wir unsmit dem Sonnenschutz für Kinder."Abmoderationsvorschlag:Mehr zum Thema Sonnenschutz für Kinder und Erwachsene finden Sieauf der Website der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung unterwww.dguv.de.Pressekontakt:Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)PressestelleStefan BoltzTel.: +49-30-13001-1414E-Mail: presse@dguv.deGlinkastr. 40, 10117 BerlinOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell