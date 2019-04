Das dunkle Geheimnis der Sonne - Hautschutz bereits im Frühjahr wichtig - Hörspiel für Kita-Kinder klärt über Risiken der Sonnenstrahlung auf (FOTO)

Berlin (ots) -Nur wenn es warm ist, besteht Gefahr für die Haut? Falsch.Tatsächlich nimmt die Stärke ultravioletter Strahlung in unserenBreiten bereits im Frühjahr deutlich zu. Damit steigt das Risikoeines Sonnenbrands - und damit verbunden von Hautschäden, die zuKrebs führen können. Darauf weisen Berufsgenossenschaften undUnfallkassen hin. Umso wichtiger ist es, schon jetzt über Vorbeugungzu sprechen. Welche Schutzmaßnahmen sich vor allem für die besondersempfindliche Kinderhaut eignen und wie schon Kinder im Vorschulalterfür Sonnenschutz begeistert werden können, zeigt das Institut fürArbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) ineiner Zusammenarbeit mit dem Liedermacher Rolf Zuckowski: In einemMusik-Hörspiel für Kinder entdecken Maulwurf Cosmo und Libelle Azura"Das dunkle Geheimnis der Sonne". Sie erfahren, wie wichtig es ist,sich zu schützen und was dazu nötig ist. Das Hörspiel und seinfachlicher Hintergrund werden heute (5.4.19) im Rahmen einesPressetermins in Köln vorgestellt.Schon sehr früh im Jahr kann Sonnenstrahlung so intensiv sein,dass unsichtbare Hautschäden und Sonnenbrand drohen. Schutzmaßnahmensind also bereits in den ersten Monaten des Jahres geboten. Das giltfür alle, die sich regelmäßig im Freien aufhalten, in besondererWeise aber für Kinder, deren empfindliche Haut noch schneller Schadennimmt als die Erwachsener. Gleichzeitig wirkt in KinderzeitenErlerntes meist ein Leben lang nach:"Etwa drei Viertel der schweren Sonnenbrände werden in der Regelbis zum 20. Lebensjahr erworben", sagt der Dermatologe undPräventionsexperte Professor Christoph Skudlik vom BG KlinikumHamburg. "Daher ist es sehr wichtig, gerade bei Kindern undJugendlichen konsequent auf ausreichenden Sonnenschutz zu achten."Dr. Marc Wittlich, Strahlungsexperte im IFA ergänzt: "Allein inDeutschland erkranken jedes Jahr über 200.000 Menschen an hellemHautkrebs. In Australien konnten Langzeituntersuchungen zeigen, dassdie Zahl von Hautkrebsfällen bei Erwachsenen deutlich abnimmt, wennschon Kinder im Vorschulalter zu sonnensicherem Verhalten motiviertwerden."Konkret heißt das: In sonnenintensiven Zeiten sollte möglichstnicht im Freien oder zumindest nur im Schatten gespielt werden. Dassetzt voraus, dass der Außenbereich in Kitas über entsprechendeAbschattungen verfügt. Handelsübliche, dichtgewebte, körperbedeckendeKleidung und eine Kopfbedeckung bieten guten Schutz vorultravioletter Sonnenstrahlung. Empfohlen sind auch Sonnenbrillen fürKinder, denn Sonne schadet Haut und Auge gleichermaßen. ErgänzendeHilfe bieten kinderhautfreundliche Sonnenschutzmittel. Hier gilt:Sonnencreme ersetzt keinesfalls die zuvor genannten Maßnahmen. Siesollte dort reichlich aufgebracht werden, wo Schutz durch Bekleidungnicht oder nur eingeschränkt möglich ist, zum Beispiel in Gesicht undNacken, auf den Ohren, Händen oder gegebenenfalls den Füßen. FürKinderhaut empfiehlt sich eine Sonnencreme mit einem möglichst hohenLichtschutzfaktor (zum Beispiel 50)."Viele dieser Tipps können natürlich nicht von den Kindern selbstumgesetzt werden. Sie brauchen dazu die Unterstützung von Eltern undKita-Personal", sagt Georg Nottelmann, Kita-Experte im FachbereichBildungseinrichtungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung.Deren Vorbildfunktion darf nicht unterschätzt werden, da der Schutzvor Sonneneinstrahlung maßgeblich von eigenen Verhaltensweisenabhängt.Wie aber können Erwachsene mit Kindern über den Schutz der Hautsprechen? Hierzu hat das IFA als Fachstelle für Strahlung undUV-Schutz gemeinsam mit dem Liedermacher Rolf Zuckowski einMusik-Hörspiel für Kinder rund um das Thema entwickelt. In "Cosmo undAzura: Das dunkle Geheimnis der Sonne" lernen zwei Kinder, gemeinsammit ihren Freunden, dem Maulwurf Cosmo und der Libelle Azura, warumSonnenschutz so wichtig ist und wie er funktioniert.Neben einer spannenden Geschichte und vielen eingängigen Liedernbietet die CD in Form des Booklets und einer ergänzendenInternetseite viele konkrete kind- und erwachsenengerechte Hinweiseund Materialien zum Sonnenschutz in Kitas.Das Hörspiel erscheint am 12. April 2019 im Verlag UniversalMusic.Pressekontakt:Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)PressestelleStefan BoltzTel.: +49-30-13001-1414E-Mail: presse@dguv.deGlinkastr. 40, 10117 BerlinOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell