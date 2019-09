"dunja hayali" im ZDF über kriminelle Clans und Hass im Netz (FOTO)

Mainz (ots) -Am Mittwoch, 2. Oktober 2019, 22.35 Uhr, geht es bei "dunjahayali" im ZDF um die Themen: "Die Welt der Clans" und "Hass imNetz".Spektakuläre Überfälle, Schießereien auf offener Straße,Organisierte Kriminalität - immer wieder sorgen schwere Straftaten,die mit kriminellen Clans in Verbindung gebracht werden, fürSchlagzeilen. Im aktuellen "Bundeslagebild Organisierte Kriminalität"des Bundeskriminalamtes wird Clankriminalität erstmalig extraausgewiesen. 45 Verfahren allein im vergangenen Jahr werden"Mitgliedern ethnisch abgeschotteter Subkulturen" zugerechnet; dabeiwurden 654 Tatverdächtige erfasst. Vor allem in NRW, Berlin,Niedersachsen und Bremen wird die Clankriminalität zurzeit intensivbekämpft. Polizei und Justiz gehen mittlerweile mit einer sogenanntenStrategie der "1000 Nadelstiche" gegen Clanstrukturen vor, wie z.B.vermehrten Razzien.Wie erfolgreich ist dieses Vorgehen, und wie sieht das Innenlebender Clans aus? Darüber diskutieren bei "dunja hayali"Kriminaldirektor Thomas Jungbluth, zuständig für OrganisierteKriminalität beim LKA Nordrhein-Westfalen, Burkhard Benecken, Anwaltverschiedener Großfamilien, sowie der Berliner Sicherheitsunternehmerund Szene-Kenner Michael Kuhr.Weiteres Thema bei "dunja hayali": Hasskommentare im Netz sindheutzutage allgegenwärtig und richten sich nicht nur gegen prominenteMenschen. Das Urteil eines Berliner Gerichts, das offensichtlicheBeleidigungen gegen die Grünen-Politikerin Renate Künast nicht alssolche beurteilt hat, löste in ganz Deutschland Empörung aus. Aber abwann ist eine Beschimpfung oder Beleidigung auch eine Straftat? Waskann man gegen digitale Hetze tun? Und wie verändert diese dasZusammenleben? Darüber diskutieren Grünen-Politikerin Renate Künastund Strafrechtsprofessorin Elisa Hoven.Die nächste Ausgabe von "dunja hayali" ist am Mittwoch, 6.November 2019, um 22.55 Uhr im ZDF zu sehen.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/hayaliPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/dunja-hayali-1/Sendungsseite in der ZDFmediathek: https://dunjahayali.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell