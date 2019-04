"dunja hayali" im ZDF über Mieterproteste und mehr (FOTO)

Mainz (ots) -Am Mittwoch, 10. April 2019, 22.45 Uhr, greift "dunja hayali" imZDF die Themen Mieterproteste und Sterbehilfe auf. Zudem geht es imGespräch mit Fußball-Trainer Volker Finke um die Frage: Wie geht'sweiter im DFB?Wohnraum in Städten wird immer knapper, und die Mieten steigen invielen Regionen explosionsartig. Am vergangenen Wochenende sind gegendiese Entwicklung in ganz Deutschland Zehntausende auf die Straßegegangen. In Berlin wurde parallel mit einem Volksbegehren begonnen,das zum Ziel hat, große Wohnungsunternehmen zu enteignen. Ist das derrichtige Weg, um die Explosion der Mieten zu stoppen?Eine andere umstrittene Frage bei "dunja hayali": Darf der Staatbeim selbstbestimmten Sterben helfen? In der kommenden Woche befasstsich das Bundesverfassungsgericht mit Sterbehilfe in Deutschland -diese Frage berührt die Grundlagen der Gesellschaft. Dunja Hayali hateinen 74-jährigen Krebskranken getroffen, der sich - wenn er denZeitpunkt für gekommen hält - ein tödliches Medikament geben lassenmöchte. Dies wird ihm von den Behörden verwehrt.Dunja Hayali begrüßt als Gäste neben Volker Finke unter anderendie Linken-Vorsitzende Katja Kipping, den Bauunternehmer ChristophGröner und Mitglieder einer Berliner Mieterinitiative sowie denschwerkranken Hans-Jürgen Brennecke, der selbstbestimmt aus dem Lebenscheiden möchte, und Robert Roßbruch, Vizepräsident der DeutschenGesellschaft für Humanes Sterben.Die nächste Ausgabe von "dunja hayali" ist am Mittwoch, 1. Mai2019, 22.00 Uhr, im ZDF zu sehen.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/hayaliPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/dunja-hayali-1/"dunja hayali" in der ZDFmediathek: https://dunjahayali.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell