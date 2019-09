"dunja hayali" im ZDF über die AfD nach den Wahlerfolgen und Proteste in Hongkong (FOTO)

Mainz (ots) -Bei "dunja hayali" geht es am Mittwoch, 4. September 2019, 22.45Uhr im ZDF, um die Themen "Die AfD nach den Wahlerfolgen" und"Proteste in Hongkong".Bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen hat ungefährjeder vierte seine Stimme der AfD gegeben. Für die Wahlen inThüringen Ende Oktober wird ein ähnliches Ergebnis prognostiziert.Auch wenn die AfD an keiner Regierung beteiligt ist, fragen sichviele: Wie sehen ihre konkreten politischen Pläne aus und welcheKonsequenzen haben oder hätten die Forderungen der AfD für dieBürgerinnen und Bürger?Bei "dunja hayali" diskutiert AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen mitRegine Seemann, der Schulleiterin einer Hamburger Grundschule, mitMichael Raschemann, einem Unternehmer für erneuerbare Energie ausBrandenburg, und mit Maximilian Felsner, dem Mitgründer vonSocial-Bee, einer Zeitarbeitsfirma für Geflüchtete.Weiteres Thema bei "dunja hayali": In Hongkong demonstrieren seitMonaten Hundertausende gegen den Einfluss Chinas auf die ehemaligebritische Kronkolonie sowie für Freiheit und Demokratie. Auch amWochenende kam es dabei wieder zu heftigen Auseinandersetzungen mitder Polizei. Was treibt die Oppositionsbewegung in Hongkong an? Einerder Mitorganisatoren der Protestbewegung ist live zu Gast im Studiobei Dunja Hayali.Die nächste Ausgabe von "dunja hayali" ist am Mittwoch, 2. Oktober2019, 22.35 Uhr, im ZDF zu sehen.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/hayaliPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/dunja-hayali-1/"dunja hayali" in der ZDFmediathek: https://dunjahayali.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell