"dunja hayali" im ZDF fragt: Wie geht es weiter nach Chemnitz? (FOTO)

Mainz (ots) -Die Demonstrationen und Ausschreitungen von Chemnitz sorgen fürDiskussionen. Nachdem die AfD zusammen mit Pegida demonstriert hat,rückt jetzt auch deren Verhältnis in den Fokus. Wie geht es weiternach Chemnitz, fragt "dunja hayali" am Mittwoch, 5. September 2018,22.45 Uhr, im ZDF.Dunja Hayali war am vergangenen Wochenende in Chemnitz unterwegsund hat die Stimmung rund um die Demonstrationen eingefangen. Vor Ortsprach sie mit Menschen, die am Samstag an dem sogenannten"Trauermarsch" teilgenommen haben, und mit Einwohnern, die sichSorgen um den Ruf ihrer Stadt machen.Die Sendung beschäftigt sich auch mit den pogromartigen Krawallenvon Rostock-Lichtenhagen vor 26 Jahren. "Deutschland den Deutschen -Ausländer raus!" skandierte ein entfesselter Mob in der vergangenenWoche in Chemnitz. Die Bilder aus Sachsen erinnern an den Angriff aufdie Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber in Rostock-Lichtenhagen.Wie sieht es 2018 dort aus? Was sagen die politisch Verantwortlichenund die, die seinerzeit dabei waren? Ist Chemnitz heute mitRostock-Lichtenhagen von damals vergleichbar?Als Gäste begrüßt Dunja Hayali unter anderen den politischengagierten Deutsch-Rapper Samy Deluxe und den ehemaligen NeonaziIngo Hasselbach, der sich wegen der Ausschreitungen inRostock-Lichtenhagen von der rechtsextremen Szene trennte.Die nächste Ausgabe von "dunja hayali" ist am Mittwoch, 3. Oktober2018, 22.00 Uhr, im ZDF zu sehen.