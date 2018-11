"dunja hayali" im ZDF fragt: Wie antisemitisch ist Deutschland? (FOTO)

Mainz (ots) -"Neuer alter Hass - Wie antisemitisch ist Deutschland?" lautet dasThema bei "dunja hayali" am Mittwoch, 7. November 2018, 23.30 Uhr imZDF. 80 Jahre nach den Pogromen vom 9. November 1938 werden Juden inDeutschland beleidigt, bedroht und angegriffen. Kaum ein Tag vergeht,an dem keine antisemitische Straftat begangen wird.Dunja Hayali trifft Natan Grossmann und Jens-Jürgen Ventzki, dieeine außergewöhnliche Freundschaft verbindet. Natan Grossmann, über90 Jahre alt, hat im Holocaust seine Familie verloren. Er selbstüberlebte das Ghetto Lodz und das Vernichtungslager Auschwitz.Jens-Jürgen Ventzki, Jahrgang 1944, hat erst viele Jahrzehnte nachEnde des Nationalsozialismus erfahren, dass sein Vater Werner alsLodzer Oberbürgermeister für den Tod Hunderttausender Judenmitverantwortlich war. Wie haben Natan Grossmann und Jens-JürgenVentzki zusammengefunden? Was möchten sie den nachfolgendenGenerationen vermitteln?Wie leben Juden heute in Deutschland? Beleidigungen, Pöbeleien undPolizeischutz - eine Frankfurter Familie berichtet von ihrenErfahrungen. Wie gehen Jüdinnen und Juden mit dieser Situation um?Wie sehr bestimmt die ständige Bedrohung ihren Alltag?Als Gäste begrüßt Dunja Hayali neben Natan Grossmann undJens-Jürgen Ventzki den Präsidenten des jüdischen SportvereinsMakkabi Deutschland, Alon Meyer, die Berliner Staatssekretärin SawsanChebli sowie den Comedian und Buchautor Oliver Polak."Wie antisemitisch ist Deuschland" fragt auch die Dokumentationvon Thorsten Berrar, die am Mittwoch, 7. November 2018, um 0.30 Uhrim ZDF zu sehen ist. Und im Anschluss daran folgt um 1.15 Uhr nocheinmal die "ZDFzeit"-Dokumentation "Exodus? - Antisemitismus inEuropa", die am Vortag, am Dienstag, 6. November 2018, 20.15 Uhr,erstmals im ZDF gesendet wird.Die nächste Ausgabe von "dunja hayali" ist am Mittwoch, 12.Dezember 2018, um 22.45 Uhr im ZDF zu sehen.https://presseportal.zdf.de/pm/dunja-hayali-1/https://dunjahayali.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFhttps://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/hayaliPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell