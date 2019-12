"dunja hayali" im ZDF: Wie tickt die Generation Zukunft? (FOTO)

Mainz (ots) - Bei "dunja hayali" geht es am Mittwoch, 4. Dezember 2019, 23.00Uhr, im ZDF um die Frage: Wie tickt die Generation Zukunft? Wie sehen jungeMenschen selbst ihr politisches Engagement? Darüber und über andere Themen, diedie sogenannte Generation Z bewegen, diskutieren der CDU-Politiker PhilippAmthor, zweitjüngster Bundestagsabgeordneter, die Studentin Carla Reemtsma,Mitorganisatorin von "Fridays for Future", Alexander Jorde, Krankenpfleger undSPD-Mitglied, die Youtuberin Diana zur Löwen sowie das Studiopublikum.Seit mehr als einem Jahr demonstriert "Fridays for Future" für eine andereKlimapolitik, zuletzt am vergangenen Freitag wieder mit HunderttausendenTeilnehmerinnen und Teilnehmern. Auch durch diesen Druck wurde dieBundesregierung angetrieben, ein - wenn auch umstrittenes - Klimapaket auf denWeg zu bringen.Im Sommer sorgte Youtuber Rezo mit seinem Video "Zerstörung der CDU" für Furoreund Diskussionsstoff. Bis heute wurde das Vidoe über 16 Millionen Malaufgerufen. Die darin kritisierte CDU wirkte überrumpelt und fand keine richtigpassende Antwort.Im herkömmlichen politischen Geschäft tauchen junge Menschen allerdings so gutwie gar nicht auf. Im Deutschen Bundestag zum Beispiel ist diese Generation kaumvertreten: Von 709 Abgeordneten sind nur fünf unter 30 Jahre alt. Und lautaktueller Shell-Studie hat das politische Interesse von Jugendlichen leichtabgenommen. Im Vergleich zu 2015 sind nur noch 41 Prozent der 12- bis25-Jährigen interessiert oder stark interessiert an Politik. 2015 waren es noch43 Prozent.Täuscht also der Eindruck, dass junge Menschen in Deutschland noch nie soengagiert waren? Was sagt der Protest von "Fridays for Future" aus über dasBewusstsein dieser Generation? Und was sagen die Unter-30-Jährigen selbst: Istes sinnvoller, für die eigenen Anliegen auf die Straße zu gehen oder in dieParlamente?Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, undüber https://presseportal.zdf.de/presse/hayaliPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/dunja-hayali-1/Sendungsseite: https://dunjahayali.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4456724OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell