"dunja hayali" im ZDF: "Ost-West gestresst - Wie einig sind wir uns?" (FOTO)

Mainz (ots) -Am Mittwoch, 3. Oktober 2018, 22.00 Uhr, geht es bei "dunjahayali" im ZDF 29 Jahre nach dem Mauerfall um die Frage: "Ost-Westgestresst - Wie einig sind wir uns?"Nach 1989 Geborene entdecken plötzlich ihre ostdeutsche Identität,auch weil sie sich für Pegida und Co in Sippenhaft genommen fühlen.Sie wollen sich absetzen - sowohl von rechter Gesinnung als auch vonmanchen westdeutschen Klischees. Sind die Deutschen im Jahr 2018gespaltener als je zuvor?Dunja Hayali triff in Magdeburg Kinder der Wiedervereinigung, diesich (selbst)bewusst als Ostdeutsche bezeichnen, obwohl sie die DDRnie erlebt haben. Wie kommt es, fragt sich Dunja Hayali, dass sichTeile der ersten gesamtdeutschen Generation 28 Jahre nach derWiedervereinigung auf ihre Ost-Identität besinnen? Zugleich bleibendie Ost-Bundesländer für viele Westdeutsche noch immer Neuland. Wasbedeutet das für den weiteren Prozess des Zusammenwachsens?Auch Heimatliebe und Patriotismus in Zeiten von Pegida und AfDsind Thema der Sendung. Die Hymne singen? Die Flagge schwenken? VomVaterland reden? Einige hat das schon immer eher beklommen gemacht -nicht stolz. Mit gutem Grund? Kaum eine andere Gesellschaft tut sichmit ihren Nationalsymbolen so schwer wie die deutsche. Die Fragescheint aktueller denn je zu sein in Zeiten, in denenRechtspopulisten versuchen, Schwarz-Rot-Gold für sich zu reklamieren.Viele sehnen sich dennoch nach einem entspannten Umgang mit demDeutsch-Sein, sie wollen den Begriff "Heimat" neu und weltoffenbesetzen.Als Gäste begrüßt Dunja Hayali unter anderen den ehemaligenBundesinnenminister Thomas de Maizière, den Regisseur des Kultfilms"Sonnenallee", Leander Haußmann, und die 28-jährige JournalistinValerie Schönian.Das ZDF zeigt die nächste Ausgabe von "dunja hayali" am Mittwoch,7. November 2018, 23.30 Uhr.