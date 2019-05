dti-Vorstand setzt sich für eine europäische Nährwertkennzeichnung ein

Berlin (ots) - In der aktuellen Debatte über eine vereinfachte,erweiterte Nährwertkennzeichnung hat der Vorstand des DeutschenTiefkühlinstituts (dti) in seiner Sitzung am 27. Mai 2019 in Münchenseine Position bekräftigt. Die Tiefkühlwirtschaft braucht eineEU-weit einsetzbare Kennzeichnungslösung. Ein Flickenteppich nationalunterschiedlicher Kennzeichnungssysteme hätte negative ökonomischeFolgen für Hersteller und Handel, er würde dem Prinzip des freienWarenverkehrs im Binnenmarkt widersprechen und zur Verwirrung deseuropäischen Verbrauchers beitragen anstatt zu seiner Aufklärung.Bundesministerin Julia Klöckner wird in einer Verbraucherbefragungim Sommer verschiedene Kennzeichnungsmodelle auf ihre Wahrnehmung undVerständlichkeit hin untersuchen lassen. Das ist für die Erarbeitungeiner europäischen Lösung ein wichtiger und notwendiger Schritt.Dabei darf es allerdings nicht bleiben. Auch die Interessen derWirtschaft müssen in die Beratungen über das am besten geeigneteModell einer vereinfachten Nährwertkennzeichnung eingebunden werden,denn nur bei entsprechender Akzeptanz werden die Unternehmen dasModell auf ihre Verpackungen aufbringen. Die Tiefkühlwirtschaft istbereit, diesen Meinungsbildungsprozess konstruktiv zu begleiten undsteht für Verbrauchertransparenz.Das dti-Eckpunktepapier zur Weiterentwicklung desNährwertkennzeichnungssystems finden Sie hier https://bit.ly/2K9Cnnk.Pressekontakt:Deutsches Tiefkühlinstitut e.V.Dr. Sabine EichnerTelefon: 030 2809362-0Mail: eichner@tiefkuehlkost.deOriginal-Content von: Deutsches Tiefkühlinstitut e.V., übermittelt durch news aktuell